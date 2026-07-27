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سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبتنام چهارمین آزمون صلاحیت حرفهای روانشناسان و مشاوران ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام این سازمان، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام ۳۰ تیر و با توجه به اصلاحات اعلام شده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، به اطلاع متقاضیان این آزمون میرساند، مهلت ثبتنام در این آزمون تا شنبه ۱۰ مرداد تمدید شد. متقاضیانی که تاکنون برای ثبتنام اقدام نکردهاند، میتوانند تا شنبه ۱۰ مرداد با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
همچنین آن دسته از متقاضیانی که پیش از این ثبتنام کردهاند، نیز میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
اصلاحیات مربوط به دفترچه راهنمای ثبتنام:
۱- زمان برگزاری آزمون (مندرجات صفحۀ ۵، بند ۲ در بخش زمان برگزاری آزمون و نحوۀ دریافت کارت شرکت در آزمون) به جمعه ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ تغییر مییابد.
۲- بند «و» (داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و موقت برای متقاضیان مرد) از بخش «شرایط متقاضیان» مندرج در صفحۀ (۱) دفترچه راهنمای ثبتنام حذف میشود.
۳- تمامی توضیحات مندرج در تبصرۀ مربوط به بند «ی» از بخش «شرایط متقاضیان» مندرج در صفحۀ (۲) دفترچه راهنمای ثبت نام حذف میشود.
۴- عبارت «الزامی است» از انتهای ردیف ۱۹ فرم پیش نویس تقاضانامه ثبتنام (شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره) مندرج در صفحه (۶) دفترچه راهنمای ثبت نام حذف میشود.
۵- مباحث آزمون مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنما به شرح ذیل اصلاح میشود:
رشته روانشناسی و گرایشهای مربوط:
- آسیب شناسی روانی
- اخلاق حرفهای
- نظریههای مشاوره و روان درمانی
- روشها و فنون مشاوره
- مداخلات روانشناختی
- ارزیابی روانی و تشخیص
- روانشناسی رشد
- روانشناسی یادگیری
رشته مشاوره و گرایشهای مربوط:
- آسیبشناسی روانی
- اخلاق حرفهای
- نظریههای مشاوره و روان درمانی
- روشها و فنون مشاوره
- مشاوره خانواده
- مشاوره مدرسه، شغلی و توانبخشی
- مبانی مشاوره