

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول دفتر سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی در برنامه‌ی پرسمان صدا و سیما با گرامیداشت ۵ مرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در کشور و توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به این وظیفه‌ی سیاسی اجتماعی گفت: رهبر شهید انقلاب اهمیت بالایی برای نماز جمعه قائل بودند و آن را قلب تپنده‌ی شهر می‌دانستند بنابراین همه مسئولیت داریم نسل جوان را به این سمت و سو سوق دهیم.

حجت‌الاسلام شاهبیگی افزود: در دهه‌ی هشتاد نماز جمعه در تمام خراسان جنوبی توسعه پیدا کرد و اکنون این واجب عبادی - سیاسی در ۲۶ نقطه‌ی استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های امامان جمعه گفت: امام جمعه باید جزو فضلای سیاسی و دارای علم باشد، بنابراین این شخص باید دانشی برای تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی داشته باشد.

مسئول دفتر سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی افزود: کنش‌گری امام جمعه محصور به خطبه به تنهایی نیست؛ به‌طور مثال در دی‌ماه اتفاقاتی در کشور افتاد که نماز جمعه بستری برای شروع راهپیمایی شد و همچنین تا حد امکان و حفظ وحدت، در خطبه‌ها و خارج از آن به این موضوع پرداخته شد.

حجت‌الاسلام شاه‌بیگی افزود: مردم می‌توانند از طریق سامانه‌ی پیامکی ۲۰۰۰۶۶۹۶۰۹۶۰ و همچنین شماره‌ی ۰۲۱۶۶۶۹۶۰۹۶۰ با ائمه‌ی جمعه در ارتباط باشند.