خدمترسانی ۱۹ موکب ایثارگران سیستان و بلوچستان به زائران اربعین
مدیرکل بنیاد شهید سیستان و بلوچستان از فعالیت ۱۹ موکب ایثارگران همزمان با آغاز حرکت زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اربعین حسینی برای مردم ایران و بهویژه خانوادههای معظم شهدا و جامعه ایثارگری، صرفاً یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه یک جریان بزرگ فرهنگی، اجتماعی و تمدنساز است که ریشه در فرهنگ عاشورا و مکتب ایثار و شهادت دارد.
عارف میرحسینی افزود: امسال نیز از پنجم مردادماه و همزمان با آغاز حرکت زائران اربعین حسینی، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با بهرهگیری از ظرفیت خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، تشکلهای ایثارگری، نیروهای مردمی و گروههای جهادی، برنامههای متنوعی را در نقاط مختلف استان دنبال خواهد کرد.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان ادامه داد: در مجموع ۱۹ موکب در قالب حسینیههای شهدا و سایر موکبهای مرتبط با جامعه ایثارگری در نقاط مختلف استان فعال خواهند بود و در کنار ارائه خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی، برنامههای فرهنگی، هنری، رسانهای و ترویجی را نیز اجرا خواهند کرد.
میرحسینی با اشاره به برپایی موکبهای جاماندگان اربعین در شهرهای مختلف استان گفت: تلاش میکنیم کسانی که به هر دلیل امکان حضور در مسیر اصلی پیادهروی اربعین را ندارند، بتوانند در شهر و دیار خود در این حماسه عظیم سهیم باشند و فضای معنوی اربعین در سراسر استان جریان پیدا کند.
وی تصریح کرد: نگاه ما این است که موکبهای بنیاد صرفاً محل پذیرایی و استراحت زائران نباشند، بلکه به پایگاههایی فرهنگی و ترویجی برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شوند. در همین راستا، برنامههایی همچون روایتگری، معرفی شهدای استان، شهدای مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، تبیین آرمانهای شهدا، برگزاری برنامههای هنری و تولید محتوای رسانهای در موکبها دنبال خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان افزود: در برخی موکبها نیز غرفههای فرهنگی، هنری، رسانهای و روایتگری با مشارکت تشکلهای ایثارگری و گروههای مردمی برپا میشود تا زائران علاوه بر دریافت خدمات، با بخشی از فرهنگ و تاریخ ایثار و مقاومت استان آشنا شوند.
میرحسینی با بیان اینکه اربعین فرصتی کمنظیر برای انتقال پیام عاشورا، ایثار، مقاومت و ظلمستیزی است، اظهار کرد: تلاش داریم حضور بنیاد شهید در این رویداد بزرگ، حضوری مؤثر، هدفمند و مردمی باشد و از ظرفیت اربعین بهعنوان یک رسانه فراگیر بینالمللی برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت استفاده کنیم.
وی درباره خدمات ویژه به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران گفت: بنیاد شهید در چارچوب وظایف و ظرفیتهای خود، تمهیدات لازم را برای تسهیل حضور و ارائه خدمات به جامعه هدف، شامل خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان پیشبینی کرده است. برای ما تکریم جامعه ایثارگری یک اصل است و تلاش میکنیم این عزیزان با آرامش و کرامت بیشتری در این حرکت معنوی حضور داشته باشند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش تشکلهای ایثارگری در برنامههای اربعین گفت: این تشکلها یکی از مهمترین ظرفیتهای مردمی بنیاد شهید هستند و امسال در راهاندازی و اداره موکبها، برپایی غرفههای فرهنگی و هنری، روایتگری، معرفی شهدا، تولید محتوای رسانهای و اجرای برنامههای ترویجی مشارکت خواهند داشت. خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، نیروهای داوطلب، گروههای جهادی و فعالان فرهنگی و مردمی نیز در کنار کارکنان بنیاد در این برنامهها حضور خواهند داشت.
میرحسینی مهمترین تفاوت برنامههای امسال را توجه ویژه به روایت جنگ تحمیلی اخیر و معرفی شهدای این حماسه عنوان کرد و گفت: امسال معرفی شهدای جنگ تحمیلی اخیر و بهویژه امام شهید مورد توجه قرار خواهد گرفت. جای خالی این شهید بزرگوار بهطور جدی احساس میشود و در همین راستا، برنامههایی برای تجدید بیعت با آرمانهای امام شهید برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: توجه بیشتر به فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای، توسعه موکبهای جاماندگان و برگزاری برنامههای فرهنگی در شهرهای مختلف استان از دیگر برنامههای امسال است تا فضای اربعین در سراسر سیستان و بلوچستان شکل بگیرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامههای فرهنگی موکبها گفت: معرفی و روایت صحیح از شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مقاومت و شهدای
جنگ تحمیلی اخیر، بهویژه امام شهید، در دستور کار قرار دارد. همچنین معرفی سبک زندگی و سیره اخلاقی و اجتماعی شهدا، انتقال خاطرات خانوادههای معظم شهدا به نسل جدید، روایتگری حماسههای شهدا و ایثارگران، برگزاری برنامههای هنری، نمایشگاههای موضوعی و تولید و عرضه محصولات فرهنگی و رسانهای دنبال خواهد شد.
میرحسینی افزود: شهدای سیستان و بلوچستان نیز در این برنامهها جایگاه ویژهای خواهند داشت و تلاش میکنیم مردم و زائران با بخشی از حماسهها و مجاهدتهای شهدای این خطه آشنا شوند. همچنین معرفی و تبیین رشادتهای شهدای مقاومت و جنگ تحمیلی اخیر و ارائه روایتی درست و هنرمندانه از مجاهدتهای آنان را یک ضرورت فرهنگی میدانیم.
وی درباره موکبهای جاماندگان اظهار کرد: این موکبها تنها محل پذیرایی نخواهند بود و تلاش میشود با ایجاد غرفههای فرهنگی، هنری، روایتگری و رسانهای، برنامههایی برای معرفی شهدا و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت اجرا شود تا مردم استان در هر نقطهای که حضور دارند، سهمی در این حرکت عظیم داشته باشند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در برگزاری برنامههای اربعین گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از ظرفیت دستگاههای اجرایی، فرهنگی و خدماتی، تشکلهای ایثارگری، گروههای جهادی، هیئتهای مذهبی و مجموعههای مردمی برای اجرای هرچه بهتر برنامهها استفاده خواهد کرد و معتقدیم همافزایی میان این مجموعهها موجب افزایش کیفیت و اثرگذاری فعالیتها میشود.
میرحسینی همچنین از بهرهگیری از ظرفیت مددکاران، مشاوران، نیروهای داوطلب، گروههای جهادی و فعالان فرهنگی و اجتماعی در موکبها خبر داد و گفت: متناسب با نیاز و ظرفیت هر موکب از این نیروها استفاده خواهد شد تا در کنار خدمات رفاهی، در صورت نیاز خدمات مددکاری و مشاورهای نیز به زائران، بهویژه جامعه ایثارگری، ارائه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال تلاش ما این است که اربعین را به فرصتی برای خدمت، فرهنگسازی و روایتگری تبدیل کنیم. با فعالیت ۱۹ موکب بنیاد و جامعه ایثارگری و برپایی موکبهای جاماندگان در شهرهای مختلف استان، امیدواریم فضایی سراسر حسینی و اربعینی در جایجای سیستان و بلوچستان شکل بگیرد و هم زائران مسیر اربعین و هم جاماندگان این قافله، خود را در این حماسه بزرگ سهیم بدانند.