با هدف توسعه کسب‌وکار و تقویت آموزش‌های مهارتی۷ میلیارد ریال تسهیلات به آموزشگاه‌ها و کارآموزان سرخس پرداخت شده است.

پرداخت ۷ میلیارد ریال تسهیلات به آموزشگاه‌ها و کارآموزان سرخس

پرداخت ۷ میلیارد ریال تسهیلات به آموزشگاه‌ها و کارآموزان سرخس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: ۲۵ آموزشگاه مهارت‌آموزی در شهرستان سرخس زیر نظر مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای این شهرستان فعالیت دارند که نقش مهمی در توانمندسازی جوانان، بانوان و متقاضیان ورود به بازار کار ایفا می‌کنند.

مجید بیکی افزود: از سال گذشته تاکنون، بیش از ۲ هزار نفر کارآموز از مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و آموزشگاه‌های مهارت‌آموزی شهرستان سرخس، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، وارد مسیر اشتغال و فعالیت اقتصادی شده‌اند.

وی ادامه داد: این کارآموزان در حوزه‌های مختلف از جمله مشاغل خانگی، مشاغل صنعتی، خدمات فنی، بازار کار و مهارت‌های تخصصی آموزش دیده‌اند و امروز بخشی از ظرفیت فعال شهرستان در چرخه اقتصاد محسوب می‌شوند.

بیکی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده در حوزه مهارت‌آموزی گفت: در سال گذشته حدود ۷ میلیارد ریال تسهیلات به آموزشگاه‌ها و کارآموزان، با هدف توسعه کسب‌وکار و تقویت آموزش‌های مهارتی پرداخت شده است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه شهرستان در حوزه صنعت، تجارت و مرز افزود: با توجه به موقعیت شغلی و اقتصادی سرخس، دوره‌های تخصصی و کاربردی متناسب با نیاز بازار کار در این شهرستان برگزار شده است.

فرماندار سرخس گفت: دوره‌هایی همچون ترخیص گمرک، فن‌ورز شبکه هوایی برق، تعمیرات تخصصی و نصب کولر گازی، بازرسی جوش PT، کار در ارتفاع، تعمیر و نصب و اورهال تجهیزات پالایشگاه گاز را از جمله آموزش‌های موفق و اثرگذار مرکز فنی‌وحرفه‌ای و آموزشگاه‌های مهارت‌آموزی شهرستان است.

وی با اشاره به نقش بانوان در توسعه آموزش‌های مهارتی خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۵ آموزشگاه مهارت‌آموزی فعال در شهرستان سرخس، ۲۳ آموزشگاه توسط بانوان مدیریت می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند جامعه بانوان شهرستان در عرصه آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال‌آفرینی است.

او تأکید کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی یکی از مسیر‌های اصلی ایجاد اشتغال پایدار است و فرمانداری شهرستان سرخس از برنامه‌های مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و آموزشگاه‌های مهارت‌آموزی برای توانمندسازی نیروی انسانی حمایت می‌کند.