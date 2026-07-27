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با هدف توسعه کسبوکار و تقویت آموزشهای مهارتی۷ میلیارد ریال تسهیلات به آموزشگاهها و کارآموزان سرخس پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: ۲۵ آموزشگاه مهارتآموزی در شهرستان سرخس زیر نظر مرکز آموزش فنیوحرفهای این شهرستان فعالیت دارند که نقش مهمی در توانمندسازی جوانان، بانوان و متقاضیان ورود به بازار کار ایفا میکنند.
مجید بیکی افزود: از سال گذشته تاکنون، بیش از ۲ هزار نفر کارآموز از مرکز آموزش فنیوحرفهای و آموزشگاههای مهارتآموزی شهرستان سرخس، پس از گذراندن دورههای آموزشی، وارد مسیر اشتغال و فعالیت اقتصادی شدهاند.
وی ادامه داد: این کارآموزان در حوزههای مختلف از جمله مشاغل خانگی، مشاغل صنعتی، خدمات فنی، بازار کار و مهارتهای تخصصی آموزش دیدهاند و امروز بخشی از ظرفیت فعال شهرستان در چرخه اقتصاد محسوب میشوند.
بیکی با اشاره به حمایتهای انجامشده در حوزه مهارتآموزی گفت: در سال گذشته حدود ۷ میلیارد ریال تسهیلات به آموزشگاهها و کارآموزان، با هدف توسعه کسبوکار و تقویت آموزشهای مهارتی پرداخت شده است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای ویژه شهرستان در حوزه صنعت، تجارت و مرز افزود: با توجه به موقعیت شغلی و اقتصادی سرخس، دورههای تخصصی و کاربردی متناسب با نیاز بازار کار در این شهرستان برگزار شده است.
فرماندار سرخس گفت: دورههایی همچون ترخیص گمرک، فنورز شبکه هوایی برق، تعمیرات تخصصی و نصب کولر گازی، بازرسی جوش PT، کار در ارتفاع، تعمیر و نصب و اورهال تجهیزات پالایشگاه گاز را از جمله آموزشهای موفق و اثرگذار مرکز فنیوحرفهای و آموزشگاههای مهارتآموزی شهرستان است.
وی با اشاره به نقش بانوان در توسعه آموزشهای مهارتی خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۵ آموزشگاه مهارتآموزی فعال در شهرستان سرخس، ۲۳ آموزشگاه توسط بانوان مدیریت میشود و این موضوع نشاندهنده ظرفیت ارزشمند جامعه بانوان شهرستان در عرصه آموزش، مهارتآموزی و اشتغالآفرینی است.
او تأکید کرد: توسعه آموزشهای مهارتی یکی از مسیرهای اصلی ایجاد اشتغال پایدار است و فرمانداری شهرستان سرخس از برنامههای مرکز آموزش فنیوحرفهای و آموزشگاههای مهارتآموزی برای توانمندسازی نیروی انسانی حمایت میکند.