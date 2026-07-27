همزمان با سالروز اقامه نخستین نماز جمعه؛

تکریم و معرفی امام جمعه بخش بوستان شهرستان بهارستان

همزمان با پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیین تکریم و معرفی امام جمعه بخش بوستان شهرستان بهارستان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و همزمان با نشست شورای اداری شهرستان برگزار شد.