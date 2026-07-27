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همزمان با پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیین تکریم و معرفی امام جمعه بخش بوستان شهرستان بهارستان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و همزمان با نشست شورای اداری شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، از خدمات ششساله حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی حسینی در جایگاه امام جمعه بخش بوستان قدردانی شد.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین صابر صابری با حکم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به عنوان امام جمعه جدید بخش بوستان شهرستان بهارستان معرفی شد.