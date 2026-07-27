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محمد امین کاظمیان پس از جدایی از تیم فوتبال پرسولیس با قراردادی ۳ ساله به باشگاه گلگهر پیوست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدامین کاظمیان پس از جدایی از پرسپولیس، با قراردادی سهساله به گلگهر سیرجان پیوست تا فصل آینده در جمع شاگردان سیدمهدی رحمتی به میدان برود.
کاظمیان که فصل گذشته از آلومینیوم اراک به پرسپولیس پیوسته بود، پس از یک فصل حضور در جمع سرخپوشان از این تیم جدا شد و فوتبال خود را در گلگهر ادامه خواهد داد.
گلگهر در نقلوانتقالات تابستانی لیگ برتر، با جذب کاظمیان به دنبال تقویت خط حمله خود برای فصل آینده است.