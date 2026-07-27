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بیش از ۶۰۰ هزار تخلف ترافیکی در یک هفته در اصفهان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: ۶۰۰ هزار و ۳۲۲ تخلف ترافیکی در بازه زمانی بیستوهفتم تیر تا دوم مرداد سال جاری در سامانههای هوشمند مدیریت ترافیک شهرداری ثبت شده است.
سعید ساکت افزود: پایش اطلاعات ثبتشده تجهیزات هوشمند ترافیکی در سطح شهر نشان میدهد از مجموع تخلفات این دوره، ۴۹۷ هزار و ۶۵۸ مورد مربوط به سرعت غیرمجاز، ۱۷ هزار و ۷۵۳ مورد مربوط به عبور از چراغ قرمز، ۲۹ هزار و ۱۴۲ مورد مربوط به ورود غیرمجاز به مسیر ویژه اتوبوسهای تندرو و ۵۵ هزار و ۷۶۹ مورد مربوط به پارک دوبله و توقف ممنوع بوده است.
وی ادامه داد: بنا بر تحلیل آماری، رفتارهای پرخطر ناشی از سرعت غیرمجاز مهمترین چالش ایمنی ترافیک درمعابرشهری اصفهان شمرده میشود، تخلفات پارک دوبله، توقف ممنوع و ورود به مسیر ویژه بیآرتی نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت:استفاده از سامانههای هوشمند مدیریت ترافیک، علاوه بر افزایش دقت در شناسایی و ثبت تخلفات، امکان تحلیل رفتارهای ترافیکی، شناسایی نقاط پرخطر و برنامهریزی هدفمند برای ارتقای ایمنی معابر، کاهش تخلفات و بهبود شرایط تردد در شهر را فراهم کرده است.
وی افزود: دادههای حاصل از این سامانهها یکی از ابزارهای مهم مدیریت شهری برای تصمیمگیریهای کارشناسی در حوزه حملونقل است و میتواند در تدوین برنامههای اجرایی برای کاهش سوانح، افزایش نظم ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استفاده شود.