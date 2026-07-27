۸۰ درصد پیشرفت، شرط پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی به مسکن حمایتی

۸۰ درصد پیشرفت، شرط پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی به مسکن حمایتی

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما از تخصیص یک همت از منابع این صندوق برای ارائه تسهیلات 200 میلیون تومانی به واحدهای حمایتی با بیش از 80درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد.

مختاری با اشاره به آسیب شناسی های صورت گرفته در این صندوق ادامه داد: در سال 1404 با بررسی موضوعات و ماموریت های صندوق ملی مسکن متوجه شدیم که باید یک تغییر رویکردی برای شتاب دادن به طرح ها و تحویل واحدها انجام شود و براساس آن آسیب شناسی متوجه شدیم منابعی که صندوق در اختیار طرح ها قرار می داد تحرک لازم و بازگشتی برای در اختیار قرار دادن به طرح های دیگر نداشت.

بنابراین تسهیلات را به صورت قرض الحسنه و بدون سود بانکی مستقیما به خود متقاضیان پروژه ها اختصاص دادیم تا اصابت به هدف مطمئن تر صورت بگیرد.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن افزود: کلیه اطلاعات متقاضیان ما از سامانه "تم" است که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و همکاران استان ها اطلاعات را دقیقا در آن وارد می کنند و پیشرفت پروژه ها ثبت می شود.

مختاری با اشاره به قرض الحسنه بودن این وام گفت: براساس هدف گذاری که در سال 1405 برای افتتاح 160 هزار واحد مسکونی و طرح هایشان و تحویلشان به متقاضیان برنامه ریزی کردیم و طرح های بالای 80 درصد مشمول 200 میلیون تومان وام قرض الحسنه 24 ماهه هستند که از طریق معرفی به بانک عامل و از منابع صندوق در بانک مسکن پرداخت می شود.

هم اکنون برای این یک همت حدود 8هزار متقاضی معرفی شده و استقبال خوبی از آن صورت گرفته است و به محض اینکه 500 میلیارد از این پول جذب شد و اختصاص پیدا کند مجددا تامین مالی انجام می شود.

متقاضیانی که مراجعه می کنند یک ماه فرصت دارند به بانک مراجعه و تشکیل پرونده دهند.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که امسال بتوانیم هرچندبار نیاز باشه تا افتتاح طرح ها تامین مالی کنیم تال از این بابت محدودیتی نداریم.