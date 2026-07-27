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رئیس مرکز مالکیت معنوی گفت: سامانههای الکترونیکی این مرکز بازبینی و بهینهسازی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از آغاز فرآیند جامع ارزیابی، بازبینی و بهروزرسانی سامانههای الکترونیکی این مرکز با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش کارآمدی و تسهیل ارائه خدمات به مراجعان خبر داد.
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت توسعه مستمر خدمات الکترونیکی و بهبود تجربه کاربران گفت: در زمینه سیاستهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارتقای کیفیت خدمات عمومی، مقرر شده است همه سامانههای مرکز مالکیت معنوی بهصورت جامع مورد بررسی تخصصی قرار گیرند تا ضمن شناسایی ایرادات، نواقص و چالشهای موجود، زمینه اصلاح، بهینهسازی و توسعه قابلیتهای آنها فراهم شود.
اسلامی افزود: هدف نهایی از اجرای این برنامه، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش مراجعات غیرضروری، افزایش سرعت ارائه خدمات، بهبود تجربه کاربری و ارتقای سطح رضایتمندی مراجعان است تا خدمات مرکز مالکیت معنوی با بالاترین سطح کیفیت، دقت و شفافیت در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی با اشاره به رویکرد تحولگرایانه مرکز مالکیت معنوی گفت: این مرکز خود را متعهد به بهبود مستمر فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات میداند و با اجرای این طرح، گام دیگری در مسیر هوشمندسازی خدمات، ارتقای بهرهوری و پاسخگویی مؤثر به نیازهای فعالان حوزه مالکیت معنوی برداشته خواهد شد.