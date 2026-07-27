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نماینده ادارهکل دامپزشکی استان خوزستان در شهرستان دزپارت از کشف، ضبط و معدومسازی ۲۵ کیلوگرم آلایش تاریخمصرفگذشته مرغ در جریان بازرسیهای بهداشتی این اداره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طهمورث کایدی اظهار کرد: در جریان بازرسیهای مستمر کارشناسان دامپزشکی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی، مقدار ۲۵ کیلوگرم آلایش تاریخمصرفگذشته مرغ شناسایی، ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.
وی افزود: فرآوردههای کشفشده پس از بررسیهای کارشناسی و احراز عدم قابلیت مصرف انسانی، طبق دستورالعملهای بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان معدوم شد.
کایدی با تأکید بر استمرار نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در سطح شهرستان گفت: بازرسی از مراکز عرضه و نگهداری فرآوردههای خام دامی بهصورت مستمر انجام میشود و با هرگونه تخلف بهداشتی که سلامت شهروندان را تهدید کند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
نماینده ادارهکل دامپزشکی استان خوزستان در شهرستان دزپارت در پایان از شهروندان خواست فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در زمینه عرضه، نگهداری و توزیع فرآوردههای خام دامی، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۱۲ به ادارهکل دامپزشکی اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.