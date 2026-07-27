به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با بیان اینکه استان اصفهان بعد از تهران، دومین قربانی بزرگ حملات آمریکایی - صهیونی به میراث فرهنگی در جنگ تحمیلی سوم بود، گفت:مرمت تکیه‌های بابارکن‌الدین، خوانساری‌ها و مادر شاهزاده همچنین عمارت جبه‌خانه یا همان گنجینه هنر‌های معاصر اصفهان و عمارت رکیب خانه که در جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شده بودند، به پایان رسیده است.

سید روح‌الله سیدالعسگری افزود: همچنین آسیب‌های جزئی وارد شده به خانه‌های تاریخی مشکینی و جبارزاده نیز که بیشتر مربوط به در و پنجره‌ها بود، به‌طور کامل مرمت شد وگام نخست مرمت بنای جهانی چهلستون اصفهان که شامل اقدامات اضطراری، اصلاح و تعمیر در و پنجره‌های چوبی شکسته بود، نیزبه پایان رسیده است.

وی ادامه داد: تالار اشرف که در حمله به استانداری اصفهان و در نزدیکترین فاصله با این محل دچار آسیب شده بود نیزپس از سه مرحله آسیب‌شناسی، در حال مرمت است.

سیدالعسگری افزود: برای مرمت بناهایآسیب دیده درجنگ تحمیلی سوم درمرحله اول، ۴۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و ۱۵ میلیارد تومان اعتبار استانی اختصاص یافته است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: از چهار بنای تاریخی آسیب دیده در شهرستان خوانسار، مرمت دو اثر آغاز شده و در شهرضا قرارداد مرمت ۲ بنا به امضا رسیده است، طرح مرمت کاروانسرای کوهپایه نیز آماده شده است و مرمت خانه تاریخی در کاشان هم ۲ ماه آینده آغاز می‌شود.

معاون بازآفرینی و بافت تاریخی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان هم گفت: مرمت عمارت جبه خانه اصفهان شامل سقف، تزیین ها، در‌های چوبی و ارسی با ۲۰ میلیارد تومان هزینه مرمت شد.

سید مهدی موسوی موحد افزود: بخش‌هایی از تکیه‌های کازرونی و میرزا رفیعا هم در تخت فولاد اصفهان مرمت شده است.

آسیب به بنا‌های تاریخی استان اصفهان در جنگ تحمیلی سوم در حالی بود که سپر آبی بین المللی در بنا‌ها نصب شده بود.

براساس معاهده لاهه مصوب سال ۱۹۵۴ میلادی و قطعنامه‌های ۲۲۸۶ و ۲۶۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، حمله به مراکز تاریخی و فرهنگی، جنایت جنگی است.