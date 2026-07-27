مدیر مواکب بین‌المللی نایب‌الشهید، درباره فعالیت‌ها در ایام اربعین حسینی گفت: کانون همبستگی فرزندان شاهد در نقاط مختلف کشور و در مسیر پیاده‌روی اربعین اقدام به برپایی مواکب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حسین عامریان با اشاره به محل استقرار این مواکب گفت: در حال حاضر، از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم، حدود چهار ماه است که در میدان ولی‌عصر (عج) تهران موکب داریم. همچنین به مدت ۱۰ سال است که هر سال در فرودگاه امام خمینی (ره) موکب داریم و در ترمینال سلام نیز موکب برپا می‌کنیم.

عامریان ادامه داد: در مسیر پیاده‌روی اربعین نیز در عمود‌های ۵۲۳ و ۱۱۲۰ موکب‌های نایب‌الشهید فعال هستند. علاوه بر این، تشکل‌های عضو کانون نیز در استان مرکزی، کرمانشاه و منطقه شلمچه اقدام به برپایی موکب کرده‌اند.

مدیر مواکب بین‌المللی نایب‌الشهید درباره زمان فعالیت این مواکب نیز گفت: این مواکب از سوم مردادماه فعالیت خود را آغاز می‌کنند و تا ۱۲ مردادماه به ارائه خدمات به زائران ادامه خواهند داد.

وی با بیان اینکه محور اصلی فعالیت مواکب نایب‌الشهید، فعالیت‌های فرهنگی است، اظهار کرد: خدمتی که مواکب نایب‌الشهید ارائه می‌کنند، عمدتاً فرهنگی است و بر ترویج فرهنگ نیابت شهدا تمرکز دارد. شعار ما این است که «هر زائر، نایب یک شهید» باشد و در همین راستا، کارت نیابت شهدا را به زائران هدیه می‌دهیم تا بتوانند به نیت یک شهید در پیاده‌روی اربعین شرکت کنند.

عامریان افزود: همچنین نرم‌افزاری طراحی شده است که هر فرد می‌تواند در آن شهید مورد علاقه خود را انتخاب کند. در مواکب نیز اقلام مختلف فرهنگی مرتبط با فرهنگ نیابت شهدا میان زائران توزیع می‌شود.

مدیرعامل کانون همبستگی فرزندان شاهد درباره افرادی که در برپایی و اداره این مواکب مشارکت دارند، گفت: نیرو‌های فعال در این مواکب، اعضای تشکل و فرزندان شاهد هستند و با توجه به ماهیت مردمی کانون، فعالیت‌ها نیز با مشارکت نیرو‌های مردمی انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به فلسفه فعالیت مواکب نایب‌الشهید اظهار کرد: شهدا پیروان واقعی اباعبدالله الحسین (ع) هستند و الگو‌های امروزی محسوب می‌شوند؛ چراکه مسیر اباعبدالله (ع) را طی کردند. ما تلاش می‌کنیم در فضای اربعین این موضوع را به زائران یادآوری کنیم که اگر می‌خواهند پیرو واقعی اباعبدالله (ع) باشند و در مسیر ایشان گام بردارند، باید مانند شهدا آماده فدا کردن جان خود باشند.

عامریان خاطرنشان کرد: کارت‌های نیابت شهدا را با این هدف به زائران اهدا می‌کنیم که بتوانند با توسل به شهدا و شریک کردن آنان در ثواب زیارت خود، شهدا را الگوی زندگی‌شان قرار دهند و از شفاعت و عنایت آنان بهره‌مند شوند.