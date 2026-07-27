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فرماندار شهرستان قرچک با بازدید از پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی، بر اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در راستای رونق اقتصادی و حفظ محیط زیست تأکید کرد و دستور داد تمامی موانع پیش روی بهرهبرداری از این مرکز تولید برق پاک بهسرعت برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و نقش آن در تأمین پایدار انرژی، اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی قرچک یکی از طرحهای مهم زیرساختی شهرستان در حوزه انرژیهای پاک است که تکمیل و بهرهبرداری از آن میتواند گامی مؤثر در تقویت ظرفیت تولید برق، حمایت از محیط زیست و حرکت در مسیر توسعه پایدار باشد.
وی افزود: در بازدید میدانی از این پروژه، آخرین وضعیت اجرای نیروگاه، میزان پیشرفت عملیات، مسائل فنی و اجرایی و همچنین موانع موجود در مسیر تکمیل طرح بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مرتبط با تأمین برق و اتصال نیروگاه به شبکه نیز با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه بررسی شد.
فرماندار قرچک با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در بخش انرژیهای نو تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین بخشی از نیازهای انرژی، میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی، استفاده بهینه از ظرفیتهای طبیعی شهرستان و کاهش آثار زیستمحیطی مصرف سوختهای فسیلی باشد.
اسلامی ادامه داد: امروز استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر از اولویتهای مهم کشور در حوزه زیرساختی است و شهرستان قرچک نیز با توجه به ظرفیتهای موجود، آمادگی دارد از اجرای طرحهای مرتبط با انرژی پاک و سرمایهگذاریهای مؤثر در این حوزه حمایت کند.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات مطرحشده در جریان بازدید گفت: مجموعه فرمانداری با همکاری دستگاههای اجرایی و متولیان امر، موضوع رفع موانع پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی را دنبال خواهد کرد تا روند اجرای این طرح با سرعت بیشتری ادامه یابد و شرایط لازم برای بهرهبرداری از آن فراهم شود.
وی در شهرستان قرچک تأکید کرد: اجرای پروژههای زیرساختی، بهویژه طرحهایی که در حوزه انرژی و محیط زیست تعریف میشوند، نیازمند همراهی همه دستگاهها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و حمایت از سرمایهگذاران است و مدیریت شهرستان از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف دریغ نخواهد کرد.
فرماندار قرچک در پایان خاطرنشان کرد: نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی قرچک میتواند به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم شهرستان در حوزه انرژی پاک، نقش قابل توجهی در آینده توسعه منطقه ایفا کند و تلاش میشود با رفع موانع موجود، این پروژه در مسیر بهرهبرداری قرار گیرد.