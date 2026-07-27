در هنگامۀ جنگ تحمیلی سوم؛

جهش تولید گاز با فشارافزایی چاه‌های پارس جنوبی

مدیرعامل گروه توسعه پتروایران با اعلام پایان عملیات حفاری، تکمیل و تحویل دومین چاه طرح Infill در سکوی فاز ۱۵ میدان مشترک پارس جنوبی، از افزایش تولید گاز خبر داد.