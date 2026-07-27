در هنگامۀ جنگ تحمیلی سوم؛
جهش تولید گاز با فشارافزایی چاههای پارس جنوبی
مدیرعامل گروه توسعه پتروایران با اعلام پایان عملیات حفاری، تکمیل و تحویل دومین چاه طرح Infill در سکوی فاز ۱۵ میدان مشترک پارس جنوبی، از افزایش تولید گاز خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیر عامل گروه توسعه پترو ایران گفت: دومین چاه طرح اینفیل با ظرفیت تولید روزانه ۲.۲ میلیون مترمکعب گاز، در دوران جنگ تحمیلی سوم به مدار تولید پیوسته که گامی مؤثر در افزایش تولید و تأمین پایدار انرژی کشور بهشمار میرود.
علی دقایقی افزود:عملیات حفاری، تکمیل و تحویل دومین چاه پروژه Infill در چاه شماره ۵ سکوی فاز ۱۵ میدان گازی پارس جنوبی با توان مهندسان و متخصصان ایرانی در شرایط پیچیده عملیاتی، با موفقیت به پایان رسید و این چاه با قرار گرفتن در مدار تولید، روزانه ۲.۲ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز میدان مشترک پارس جنوبی افزوده است که بیش از دو برابر توان تولید هر چاه است.
مدیرعامل گروه توسعه پتروایران اضافه کرد: عملیات حفاری و تکمیل این چاه درونمیدانی در یکی از پیچیدهترین لایههای مخزنی پارس جنوبی در عمق بیش از ۵ هزا رو ۱۰۰ متری و با همکاری شرکت نفت و گاز پارس با موفقیت انجام شد و بار دیگر توانمندی متخصصان ایرانی در اجرای طرحهای راهبردی صنعت نفت را به نمایش گذاشت.
او بیان کرد: برای نخستین بار در صنعت نفت کشور، عملیات مشبککاری به روش Tubing Conveyed Perforation (TCP) به طول بیش از ۹۸۰ متر در عمق بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ متری در چاه شماره ۵ سکوی ۱۵ پارس جنوبی با موفقیت کامل اجرا شد؛ عملیاتی که در مدتزمانی معادل یکچهارم زمان معمول اجرای چنین طرحهایی به انجام رسید و رکوردی جدید در این حوزه به ثبت رساند.
مدیرعامل گروه توسعه پتروایران گفت: دکل ۲ DCI با پایان عملیات حفاری و تکمیل چاه SPD۱۵-۰۵، در حال انجام عملیات جابهجایی دریایی است و هماکنون در موقعیت سکوی ۲ SPD پارس جنوبی قرار گرفته و بهزودی عملیات حفاری در آن آغاز خواهد شد.