انواع محصولات فولادی و معدنی؛
از شمش و ورق تا گندله و کنسانتره؛ امروز در عرضههای بورس کالا
براساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز ۵ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع چهار محصول از شمش بلوم و ورق گرم تا گندله و کنسانتره سنگآهن در تالار صنعتی حراج باز بورس کالا عرضه شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ براساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز دوشنبه ۵ مرداد ماه، ۹۴ هزار و ۲۰۰ تن شمش بلوم با قیمت پایه ۵۹۶ هزار و ۸۰ ریال روی تابلو رفت.
همچنین ۶ هزار و ۵۶۰ تن ورق گرم B با قیمت پایه ۷۶۵ هزار ریال در دسترس خریداران قرار گرفت.
در بخش مواد معدنی نیز ۵۱۸ هزار تن گندله سنگآهن با قیمت پایه ۱۲۸ هزار و ۹۳۶ ریال عرضه شد.
در ادامه، ۳۶۳ هزار تن کنسانتره سنگآهن نیز با قیمت پایه ۱۰۴ هزار و ۲۳۳ ریال در اختیار متقاضیان بازار قرار گرفت.
این عرضهها در شرایطی انجام شد که حضور همزمان محصولات میانی فولادی و مواد اولیه معدنی در تالار صنعتی، بیانگر تداوم عرضه در بخشهای مختلف زنجیره تولید است.