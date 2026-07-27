انواع محصولات فولادی و معدنی؛

از شمش و ورق تا گندله و کنسانتره؛ امروز در عرضه‌های بورس کالا

براساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز ۵ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع چهار محصول از شمش بلوم و ورق گرم تا گندله و کنسانتره سنگ‌آهن در تالار صنعتی حراج باز بورس کالا عرضه شد.