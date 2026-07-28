به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رئیس پلیس فتا گیلان با اشاره به گسترش استفاده از فناوری‌های نوین گفت: هوش مصنوعی در کنار کاربرد‌های گسترده و مفید، می‌تواند برای تولید تصاویر، صدا‌ها و ویدئو‌های جعلی موسوم به «دیپ‌فیک» نیز مورد سوءاستفاده مجرمان سایبری قرار گیرد.

سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر افزود: مجرمان سایبری با بهره‌گیری از این فناوری می‌توانند چهره یا صدای افراد را شبیه‌سازی کرده و محتوایی تولید کنند که در نگاه نخست کاملاً واقعی به نظر برسد و از آن برای کلاهبرداری، انتشار شایعات، تخریب شخصیت افراد یا جلب اعتماد قربانیان استفاده کنند.

وی گفت: شهروندان نباید هر تصویر، فایل صوتی یا ویدئوی منتشرشده در فضای مجازی را بدون بررسی و اطمینان از صحت آن باور کنند و لازم است پیش از انتشار اخبار، تصاویر و کلیپ‌های جنجالی، از اعتبار و منبع آن اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان افزود: در صورتی که فردی با صدایی آشنا از شهروندان درخواست وجه، اطلاعات محرمانه یا اطلاعات بانکی کند، لازم است پیش از هرگونه اقدام، از طریق تماس مستقیم یا روش‌های مطمئن دیگر، هویت وی مورد تأیید قرار گیرد؛ چرا که در فضای مجازی، دیدن و شنیدن همواره به معنای واقعی بودن نیست.

سرهنگ نقی‌مهر از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های سایبری پلیس فتا، اخبار و محتوا‌های منتشرشده در فضای مجازی را با دقت بررسی کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با جرائم سایبری، موضوع را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir یا ازطریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.