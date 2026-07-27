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مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام اعلام کرد: این مجموعه به منظور اجرای دقیق قوانین و مقررات و با هدف حفظ حقوق سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و سایر ذینفعان، اجرای تعرفههای جدید خدمات را تا زمان بررسی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیصلاح، متوقف کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن حسنلو با تأکید بر رویکرد قانونمدار منطقه ویژه اقتصادی پیام اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی پیام همواره خود را ملزم به اجرای قوانین و همکاری با مراجع ذیصلاح میداند و تمامی اقدامات این مجموعه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام میشود.
بهروزرسانی تعرفهها با هدف توسعه زیرساختهای منطقه
مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام با بیان اینکه بازنگری و بهروزرسانی تعرفههای خدمات در راستای توسعه زیرساختهای منطقه انجام شده است، تصریح کرد: همه درآمدهای حاصل از اجرای تعرفههای خدمات، صرف توسعه و ارتقای زیرساختهای منطقه خواهد شد و منافع آن بهصورت مستقیم در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران مستقر در منطقه قرار میگیرد.
حسنلو با تأکید بر شفافیت در فرآیندهای اجرایی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی پیام آمادگی دارد گزارشهای تخصصی و مستندات کارشناسی مربوط به مبانی تعیین تعرفهها را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد و پس از اعلام نظر نهایی، تصمیمات لازم مطابق ضوابط قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.