به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم تیرسحر گفت: مسابقات ۵۰۰ امتیازی کشوری پیکل بال، با حضور جمعی از ورزشکاران برتر از سراسر کشور در دو بخش بانوان و رده‌های سنی، از ۲۸ تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان بابلسر استان بابلسر برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها که یکی از بزرگترین رویداد‌های ورزشی پیکل بال کشور محسوب می‌شود، سیده طاهره فواضلی، تنها نماینده استان خوزستان، با درخششی چشمگیر موفق به کسب مقام سوم در بخش دوبل و مقام سوم در بخش سینگل (انفرادی) شد.

تیرسحر ضمن قدردانی از تلاش‌های این ورزشکار، اظهار داشت: در این دوره از مسابقات دو تیم از آقایان نیز در مسابقات کشوری که در کُردان استان البرز حضور دارند.

رئیس انجمن پیکل بال خوزستان با ابراز امیدواری از عملکرد آینده تیم‌های استان، تأکید کرد: ان شاءالله در مسابقات پیش رو، تیم‌های بیشتری از استان خوزستان در بخش‌های بانوان و آقایان با قدرت کامل در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.