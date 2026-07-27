نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب همواره بر اقتدار علمی کشور تأکید داشته‌اند، ایران نباید تنها مصرف‌کننده دانش باشد، بلکه باید به تولیدکننده علم و فناوری تبدیل شود و جهاددانشگاهی می‌تواند در تحقق این هدف نقش‌آفرین باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، جهاددانشگاهی را یکی از نهاد‌های موفق و اثرگذار انقلاب اسلامی در عرصه علم، پژوهش و فرهنگ دانست و اظهار کرد: این مجموعه با برخورداری از پشتوانه علمی قوی و رویکرد جهادی، طی سال‌های فعالیت خود توانسته جایگاه ویژه‌ای در کشور به دست آورد و خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه دهد.

وی با اشاره به ضرورت حرکت کشور به سمت تولید علم و فناوری افزود: جهاددانشگاهی باید با به‌روزرسانی دانش، حمایت از جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، زمینه ارتقای توان علمی کشور را فراهم کند تا جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری به جایگاه شایسته خود دست یابد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب همواره بر اقتدار علمی کشور تأکید داشته‌اند، ایران نباید تنها مصرف‌کننده دانش باشد، بلکه باید به تولیدکننده علم و فناوری تبدیل شود و جهاددانشگاهی می‌تواند در تحقق این هدف نقش‌آفرین باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به فعالیت‌های شاخص این نهاد، پژوهشگاه رویان را نمونه‌ای موفق از توانمندی‌های جهاددانشگاهی برشمرد و گفت: دستاورد‌های این مجموعه در حوزه علوم زیستی، درمان و باروری نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و پژوهشی جهاددانشگاهی است.

وی با بیان اینکه از نزدیک از بخش‌هایی از فعالیت‌های جهاددانشگاهی بازدید کرده است، افزود: آزمایشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و مراکز علمی این نهاد، بیانگر تلاش، نوآوری و ظرفیت بالای نیرو‌های متخصص آن است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، وجود اعضای هیئت علمی توانمند، انتشار مقالات علمی معتبر و اجرای پژوهش‌های کاربردی را از مهم‌ترین نقاط قوت جهاددانشگاهی دانست و خاطرنشان کرد: حضور نیرو‌های مؤمن، متعهد، باسواد و متخصص در این مجموعه، موجب شده است جهاددانشگاهی در کنار دانشگاه‌های کشور، نقش مؤثری در تربیت نیرو‌های کارآمد و ارائه خدمات علمی ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی جهاددانشگاهی در برخی شرایط ویژه کشور گفت: این نهاد در موضوعاتی از جمله بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و حوادث مختلف نیز مشارکت داشته و توانسته مسئولیت‌های خود را به‌خوبی انجام دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی در پایان با بیان اینکه جهاددانشگاهی دستاورد‌های ارزشمندی برای انقلاب اسلامی به همراه داشته است، ابراز امیدواری کرد این نهاد با حفظ روحیه جهادی، توسعه فعالیت‌های علمی و فناورانه و توجه ویژه به ظرفیت جوانان و نخبگان، بیش از گذشته در مسیر پیشرفت کشور و رفع نیاز‌های جامعه گام بردارد.