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در آستانه سفر نتانیاهو به واشنگتن، حدود ۶۰۰ مقام ارشد سابق صهیونیستی با ارسال نامهای کمسابقه به دونالد ترامپ نسبت به سیاستهای نتانیاهو و تشدید خشونت شهرکنشینان هشدار دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، حدود ۶۰۰ مقام ارشد سابق صهیونیستی با ارسال نامهای کمسابقه به دونالد ترامپ نسبت به سیاستهای نخست وزیر و تشدید خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری هشدار داده و از رئیسجمهوری آمریکا خواستند شخصاً برای مهار این بحران وارد عمل شود.
روزنامه عبری «یدیعوت آحارنوت» گزارش داد که حدود ۶۰۰ مقام ارشد سابق نظامی، امنیتی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی شب گذشته با ارسال نامهای به کاخ سفید نسبت به سیاستهای افراطی کابینه نتانیاهو و تشدید خشونت شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری هشدار داده و خواستار مداخله فوری واشنگتن شدند.
امضاکنندگان این نامه که از اعضای تشکلی موسوم به «فرماندهان امنیت اسرائیل» هستند و شماری از نیروهای ذخیره، فرماندهان پیشین ارتش، رؤسای سابق سرویس اطلاعات خارجی (موساد)، سازمان امنیت داخلی (شاباک) و مقامهای ارشد وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را در بر میگیرند، از ترامپ خواستند از نفوذ خود برای وادار کردن نتانیاهو به توقف خشونت شهرکنشینان استفاده کند.
این تشکل از حامیان راهکار دو دولتی به شمار میرود و امنیت سرزمینهای اشغالی را در گرو تشکیل کشور فلسطین میداند.
در این نامه آمده است که ادامه روند کنونی میتواند به پیامدهایی «حتی فاجعهبارتر از حوادث هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) و تبعات آن» منجر شود و امنیت رژیم صهیونیستی، منافع آمریکا و ثبات منطقه را به طور همزمان تهدید کند.