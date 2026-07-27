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مدیر جهاد کشاورزی مراغه خبر داد: همزمان با برداشت آلبالو صادرات این محصول به میزان ۵۰ تُن به کشور روسیه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی افزود: با توجه به متوسط عملکرد ۱۲ تُن در هر هکتار، پیشبینی میشود در سال جاری ۳۸۰ تُن آلبالو از باغهای مراغه برداشت شود.
وی افزود: بخش عمده آلبالوی تولیدی مراغه پس از برداشت به شهرستانهای همجوار و دیگر استانهای کشور ارسال میشود.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه ادامه داد: امسال کیفیت این محصول در شهرستان به علت افزایش بارندگیها نسبت به پارسال بهتر شده است.
خرسندی اضافه کرد: آلبالوی تولیدی مراغه علاوه بر مصرف تازهخوری، فرآوری و برای تولید محصولاتی نظیر مربا، شربت و آبمیوه به کارگاهها و صنایع فرآوری ارسال میشود.