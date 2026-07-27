معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی از تصمیمات هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و گفت: طرح تفصیلی مصوب منطقه ۲۲ تهران همچنان ملاک عمل خواهد بود و از این پس توسعه‌گران موظف هستند همزمان با اجرای طرح‌های ساختمانی، سهم خدمات عمومی مورد نیاز از جمله مدرسه و درمانگاه را نیز احداث و تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، با تشریح مصوبات هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در این جلسه سه دستورکار مهم شامل بررسی وضعیت منطقه ۲۲ تهران، اصلاح حریم شهر قزوین و بررسی مرحله نخست طرح جامع جدید شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره منطقه ۲۲ تهران گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران، با وجود پیش‌بینی افزایش حدود ۱۰ درصدی جمعیت در بلندمدت، ظرفیت جمعیتی مصوب ۵۲۰ هزار نفر که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، همچنان ملاک عمل خواهد بود.

کاظمیان افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد تأمین خدمات عمومی بزرگ‌مقیاس در منطقه انجام شده، اما در خدمات محله‌ای مانند مدارس ابتدایی، درمانگاه‌ها و سایر خدمات روزمره کمبودهایی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر جبران شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه زمین مورد نیاز برای ایجاد این خدمات در منطقه ۲۲ وجود دارد، تصریح کرد: مقرر شد تمامی توسعه‌گران و سازندگان طرح های جدید، متناسب با پروژه خود، خدمات عمومی مورد نیاز را نیز احداث و تحویل دهند تا کمبودهای موجود در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

وی همچنین از تصویب اصلاح محدوده حریم شهر قزوین برای فراهم شدن امکان استقرار صنایع در جنوب این شهر خبر داد و گفت: تعیین نوع و استقرار صنایع در این محدوده بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

کاظمیان در پایان با اشاره به بررسی طرح جامع شهر اصفهان هم گفت: اصفهان نخستین شهری است که تهیه طرح جامع آن با رویکرد نوین در دستور کار قرار گرفته و به دلیل اهمیت و پیچیدگی موضوع، بخش عمده جلسه به ارائه نتایج مرحله نخست این طرح اختصاص یافت و بررسی‌های تکمیلی در جلسات آینده ادامه خواهد داشت.