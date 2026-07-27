روابط عمومی اورژانس استان تهران اعلام کرد: سقوط یک دستگاه جرثقیل در محدوده اباذر، پیامبر شرقی، سه مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیماروابط عمومی اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۱۲:۵۲ امروز سقوط یک دستگاه جرثقیل در محدوده اباذر، پیامبر شرقی، به اورژانس تهران اطلاع داده شد.

بر اساس این گزارش: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران، تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان تحت مراقبت کارشناسان اورژانس قرار گرفتند.

در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که تمامی آنان توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به بیمارستان پیامبران منتقل شدند.

این گزارش می افزاید: در عملیات امدادرسانی این حادثه سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.