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برنامههای «کشیک سلامت» با بررسی فعالیت قلنجشکنها و مداخلهگران امور پزشکی، «تهران ۲۰» با بررسی وضعیت منابع آبی پایتخت و بیمه خسارتدیدگان جنگ و «کوی محبت» با نجوای عاشقانه با زائران حسینی از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «کشیک سلامت» با حضور بازپرس جرائم دادسرای پزشکی، موضوع فعالیت قلنجشکنها و مداخلهگران در امور پزشکی را بررسی میکند.
در این برنامه، دکتر مهدی صانعی، بازپرس جرائم دادسرای پزشکی، به عنوان مهمان حضور خواهد داشت و ابعاد حقوقی، قانونی و پیامدهای مداخله افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان و سلامت را تشریح خواهد کرد.
اجرای این برنامه را مصطفی مصطفوی بر عهده دارد.
«کشیک سلامت» امشب ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش می شود.
بررسی وضعیت منابع آبی پایتخت و اقدامات بیمه درخصوص خسارتدیدگان جنگ و پوششهای بیمهای ویژه زائران اربعین حسینی (ع)، موضوع گفتوگوی «تهران ۲۰» است.
در میز «شهران»، «علیرضا جزءقاسمی»، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، به تشریح آخرین وضعیت منابع و ذخایر سدهای استان تهران و راهکارهای مدیریت مصرف آب در فصل تابستان خواهد پرداخت.
در میز «فرصت»، «علی جباری»، مدیرعامل بیمه ایران، به بررسی ابعاد پوشش بیمه آسیبدیدگان پس از جنگ تحمیلی و تشریح جزئیات خدمات و پوششهای بیمهای ویژه زائران اربعین حسینی (ع) خواهد پرداخت.
برنامه «تهران ۲۰» با اجرای «امید قالیباف» و «علی مروی» و تهیهکنندگی «مجتبی احمدی»، کاری از گروه تهران و شهروندی، در میزهای تخصصی «شهران»، «بلوار فرهنگ»، «فرصت»، «تهران ایران جهان» و «رو به فردا» امشب ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.
ویژه برنامه «کوی محبت» در آستانه اربعین حسینی، با اجرای مهدی اعرابی و مهران مجید پناه و با حضور حجت الاسلام شیخ مهدی گودرزی، از شبکه دو پخش می شود.
ویژه برنامه «کوی محبت» همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، با رویکردی معرفت افزا و در فضایی معنوی، همراه مخاطبان این شبکه خواهد بود. این برنامه با اجرای مهدی اعرابی و مهران مجید پناه و با حضور حجت الاسلام شیخ مهدی گودرزی، تلاش دارد با نگاهی عمیق و اثرگذار، ابعاد تاریخی، اخلاقی و عرفانی نهضت حسینی را برای بینندگان تبیین کند.
این برنامه از امروز هر روز ساعت ۱۰ پخش می شود و تا روز اربعین، روایتگر حال و هوای عاشقان اباعبدالله الحسین خواهد بود. همچنین این برنامه از جمعه ۹ مرداد در نوبت شبانگاهی حوالی ساعت ۲۰ و از شنبه ۱۰ مرداد در بازه ساعت ۲۳ تا ۲۴ نیز پخش میشود تا مخاطبان در ساعات مختلف امکان همراهی با این ویژه برنامه را داشته باشند.
در کنار این نوبتهای پخش، «کوی محبت» در باکسهای ۱۰ تا ۱۵ دقیقهای در فواصل برنامههای شبکه دو نیز حضور خواهد داشت.