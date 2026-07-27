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مردم شهرستانهای استان تهران در صد و چهل و هشتمین اجتماع شبانه خود، ضمن تجلیل از عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح در مقابله با توطئههای آمریکایی، نسبت به هرگونه اقدام یا خطای محاسباتی دشمن در منطقه استراتژیک تنگه هرمز هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این شبها که دشمن آمریکایی به ناتوانی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه به کشورمان اذعان دارد؛ مردم بیش از همیشه قدردان اقتدار نیروهای مسلح ایرانند. مردمِ شهرستانهای استان تهران در ۱۴۸مین شب حضور در سنگر خیابان ضمن تشکر از عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح؛ نسبت به هرگونه خطای محاسباتی دشمن در تنگه هرمز هشدار دادند.