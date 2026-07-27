طنین اقتدار در ۱۴۸ شب حضور در سنگر خیابان؛ هشدار مردم استان تهران به محاسبات غلط دشمن در تنگه هرمز

مردم شهرستان‌های استان تهران در صد و چهل و هشتمین اجتماع شبانه خود، ضمن تجلیل از عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح در مقابله با توطئه‌های آمریکایی، نسبت به هرگونه اقدام یا خطای محاسباتی دشمن در منطقه استراتژیک تنگه هرمز هشدار دادند.