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معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فروشگاههای زنجیرهای و حقوقیِ چندشعبهای تنها تا پایان شهریورماه فرصت دارند به شبکه ملی کالابرگ متصل شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسویه مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی تا تاریخ ۲۵ تیرماه خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداختهای کالابرگی به فروشگاهها بر اساس منابع دریافتی از بانک مرکزی به صورت مستمر و روزانه انجام میشود و روند تسویه مطالبات سایر فروشگاهها نیز ادامه خواهد داشت.
یعقوب اندایش، با اشاره به روند پرداخت مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ گفت: براساس منابعی که از بانک مرکزی به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرسد پرداختیهای فروشگاههای طرف قرارداد از ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ تا اواخر خرداد به طور مرتب و به صورت روزانه تسویه شده است. بعد از آن بر اساس وصولی منابع طی یک تا دو هفته تسویه شده است و امروز نیز تا تاریخ ۲۵ تیرماه براساس منابع وصولی تمام مطالبات فروشگاهها را تسویه کردیم.
وی با اشاره به برخی مشکلات در روند پرداخت مطالبات گفت: حساب بانکی برخی فروشگاهها در بانکهایی بود که به مشکل برخورده بودند و این دسته فروشگاهها تا این لحظه وصول قطعی را نداشتهاند، اما با پیگیریهای انجامشده روند پرداخت انجام و مبلغ کالابرگ به حساب این دسته فروشگاهها نیز واریز خواهد شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: روند پرداختها به فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ به طور مستمر و طی روزهای آتی در حال انجام است و انتظار است فروشگاهها همکاری لازم را داشته باشند. انشاالله در روزهای آینده که وصول منابع دولت تسریع یافت، تسویهها مستمرا انجام خواهد شد و جای نگرانی نیست.
اندایش در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما به فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای حقوقی که چند شعبه دارند و فروشگاههای خردی که بالاتر از یک میلیارد تومان فروش کالابرگی در ماه دارند تا پایان شهریور مهلت دادیم تا با سامانه فروشگاهی به شبکه ملی کالابرگ متصل شوند.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باقی فروشگاههای خردی که پایینتر از یک میلیارد تومان فروش کالابرگی در ماه دارند تا آخر آذرماه فرصت خواهند داشت که حتما سامانه صندوق فروشگاهی نصب کنند و رصد و پایش آنها از طریق شبکه ملی کالابرگ انجام شود.