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رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی استانها و سهامدار کردن مردم در قالب شرکتهای تعاونی فراگیر، میتوان درآمد پایدار ایجاد و گام بلندی برای توانمندسازی اقشار کمبرخوردار برداشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدصالح جوکار در نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به نقش مردم در افزایش پایداری کشور در شرایط جنگی، تصریح کرد: قدرتمندترین کشورها نیز با وجود برخورداری از امکانات مختلف، در برابر ولایت و رهبری و افزایش سطح پایداری مردم شکست خوردند و دشمن را ناامید کردند؛ اگر این مسیر با تکیه بر توانمندیهای داخلی و توکل به خداوند ادامه پیدا کند، یقیناً پیروز این نبرد خواهیم بود.
وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت برای کاهش تعداد مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، گفت: در برنامه هفتم تعهد شده بود تعداد مددجویان کاهش پیدا کند، اما این تعداد افزایش یافته است.
جوکار با انتقاد از توزیع ناعادلانه ثروت در کشور، پیشنهاد ایجاد شرکتهای تعاونی فراگیر در استانها را مطرح کرد و گفت: میتوان از ظرفیتهای اقتصادی هر استان، از جمله معادن و سایر منابع، برای ایجاد شرکتهای تعاونی فراگیر استفاده کرد و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را سهامدار این شرکتها کرد.
وی افزود: وقتی تعداد محدودی از افراد در یک معدن بزرگ سهامدار هستند و از منافع آن بهرهمند میشوند، چرا نباید هزاران نفر از مردم همان منطقه در قالب شرکتهای تعاونی فراگیر در این منابع سهیم شوند؟ اگر این کار با شجاعت و ایستادگی دنبال شود، میتوان ریشه فقر را در کشور از بین برد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین بر ضرورت اصلاح وضعیت شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی تأکید کرد و گفت: باید شرکتهای زیانده و ورشکسته شناسایی و به سمت سوددهی هدایت شوند، همچنین شفافیت در سرمایهگذاریها و انتخاب افراد متخصص، کارآمد و واجد شرایط برای هیئتمدیره شرکتها نیز باید جدی گرفته شود.
جوکار با تأکید بر اهمیت اعتماد مردم به دولت، خواستار تقویت قدرت خرید کالابرگ متناسب با تورم شد و گفت: اعتماد مردم به دولت از هر چیزی مهمتر است و دولت باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در ادامه خواستار استفاده از ظرفیتهای تأمین اجتماعی برای توسعه خدمات درمانی و سرمایهگذاری شد و گفت: تأمین اجتماعی وزن بزرگی در جامعه دارد و باید از ظرفیتهای آن برای ارائه خدمات بهتر به کارگران و بازنشستگان استفاده شود.