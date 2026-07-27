در وزن ۴۸ کیلوگرم، علی اسماعیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر ۱ بوحه از الجزایر را مغلوب کرد. وی در ادامه مقابل سلمانوف از آذربایجان با نتیجه ۶ بر ۱ و ضربه فنی شکست خورد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار نهایی باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، وحید عشیری در دور نخست مقابل گئورگی کدلیزه از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۳ و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار یک چهارم نهایی مقابل کشتی گیری از قزاقستان، عشیری از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، آرمین قولی‌گله در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب مناتساکانیان از ارمنستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، علیرضا رضایی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر ایوانوف از آمریکا را شکست داد. وی در دور دوم کوباتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد راه پیدا کرد. رضایی در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر از سد ایلیاس گادابورشف از روسیه گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. ور در این مرحله با عبدالعزیز خولمیرزایف از ازبکستان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، علی‌اکبر آکو پس از استراحت در دور نخست، در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر پتر گروبر از جمهوری چک را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب تیموفی پریخودکو از اوکراین شد و باید منتظر حضور این حریف در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز به کار خود ادامه دهد.