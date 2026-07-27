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با توجه به حضور خیل عظیم مشتاقان در ایام اربعین بر حفظ سلامت، امنیت و بهره مندی هرچه بهتر از این سفر معنوی تاکید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به اطلاع تمامی عاشقان و رهپویان طریق الحسین (ع) که هماکنون در مسیر این پیاده روی معنوی حضور دارند یا در آستانه حرکت هستند میرساند، با توجه به حضور خیل عظیم مشتاقان در ایام اربعین جهت حفظ سلامت، امنیت و بهره مندی هرچه بهتر از این سفر معنوی، رعایت نکات زیر ضروری میباشد:
۱. با توجه به گرمای هوا، از تمامی زائران درخواست میگردد تا مدت زمان سفر خود را در کوتاهترین مدت به پایان رسانند.
۲. برای رفاه حال زائران گرامی، تردد از همه مرزها به صورت ۲۴ ساعته بوده و زوار گرامی میتوانند در تمامی ساعات شبانه روز از مرزها تردد نمایند.
۳. در سفر زیارتی اربعین و هنگام مراجعه به مرزها از همراه داشتن وسائل و داروهای ممنوعه در کشور عراق (طبق توصیههای وزارت بهداشت و درمان) جداً خودداری نمایید. اکیداً توصیه میشود از حمل هرگونه داروی کدئین دار، داروهای مسکن قوی، آرام بخشها و مواد مخدر که در لیست داروهای ممنوعه کشور عراق قرار دارد خودداری فرمائید. حمل این اقلام میتواند منجر به بازداشت و مشکلات جدی قانونی در کشور عراق شود. در صورت نیاز به داروی خاص حتماً نسخه پزشک متخصص را به همراه داشته باشید.
۴. با توجه به سختی تأمین آب و یخ در ایران و عراق، در مصرف صحیح و عدم اسراف آن توجه ویژه بعمل آورید.
۵. سفر زیارتی خود را به صورت گروهی و با افراد آشنا و مورد اعتماد خود به سرانجام برسانید و حتی المقدور از سفر انفرادی اجتناب نمائید.
۶. زائرین گرامی به ویژه افراد دارای بیماری زمینهای یا دارای همراهان مسن یا کودک، برای جلوگیری از گرمازدگی و یا بروز بیماری، در ساعات اوج گرما از پیاده روی اجتناب کرده و در موکبهای مناسب استراحت کنید و پیاده روی در مسیر نجف به کربلا را از ساعات پایانی روز تا ساعات اولیه صبح که هوا خنک میباشد، انجام دهید.
۷. در نقاط شلوغ مراقب سالمندان و کودکان باشید. تعیین یک «نقطه ملاقات» مشخص در شهرهای مقصد یا در مسیر مشایه بسیار هوشمندانه میباشد؛ سعی نمائید قرار ملاقات با همسفران را در عمودهای رند (مانند عمودهای ۱، ۱۰۰، ۲۰۰ و ...) که معمولا شلوغ میباشند، انتخاب ننمائید.