پخش زنده
امروز: -
نشست «معرفی فرایندها، ظرفیتها و فرصتهای حمایتی معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان» با هدف آشنایی متخصصان، کارآفرینان و نخبگان ایرانی خارج از کشور با ظرفیتها و برنامههای حمایتی این معاونت، ششم مرداد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست «معرفی حمایتها، فراخوانها و فرصتهای حمایتی معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان» با هدف آشنایی متخصصان و کارآفرینان با ظرفیتها و برنامههای حمایتی این حوزه، از سوی سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی و با همکاری معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان، در محل این سازمان برگزار میشود.
این نشست در ادامه برنامههای شبکهسازی و توانمندسازی نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور و در راستای تحقق اهداف کلان سازمان برای افزایش مشارکت دانشی، تخصصی و بینالمللی آنان، به همت سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی برگزار خواهد شد.
این برنامه سهشنبه ششم مرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲، بهصورت حضوری و مجازی و ویژه متخصصان، در سالن جلسات سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی برگزار میشود.
همچنین امکان حضور برخط برای اعضای کانکت از طریق نشانی https://skyroom.online/ch/iconnect/connect فراهم شده است.
مخاطبان این رویداد با حضور در این نشست میتوانند از تازهترین برنامهها و فرصتهای حمایتی معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان آگاه شوند.