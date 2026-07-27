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نماینده مردم شهرستانهای بهارستان، رباطکریم و پرند از پیگیری اجرای طرح اتصال خط متروی اسلامشهر به بهارستان با همکاری استانداری تهران خبر داد و آن را گامی مؤثر در کاهش مشکلات ایاب و ذهاب و ترافیک این شهرستان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قشقاوی در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان بهارستان اظهار کرد: رایزنیها برای ادامه مسیر خط متروی اسلامشهر به بهارستان در حال انجام است و بهرهبرداری از خط دوم ریلباس نیز میتواند نقش مهمی در روانسازی تردد و کاهش بار ترافیکی منطقه ایفا کند.
در همین نشست، فرماندار شهرستان بهارستان نیز بر تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم تأکید کرد.
عبدالحمید شرفی با بیان اینکه شورای اداری باید محور تصمیمسازی، هماهنگی و پیگیری دقیق امور شهرستان باشد، از مدیران خواست با حضور میدانی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی، اجرای مصوبات را با جدیت دنبال کنند تا زمینه افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شود.