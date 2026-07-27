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معاون اول رئیسجمهور در پیامی، درگذشت سرکار خانم «بتول شمس اردکانی» خواهر علی شمس اردکانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام محمد رضا عارف معاول اول رئیسجمهور خطاب به «علی شمس اردکانی» بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت خواهر مؤمنه و مکرمه جنابعالی، سرکار خانم بتول شمس اردکانی، موجب تأثر و تألم شد.
اینجانب این ضایعه اندوهبار را به جنابعالی، خانواده ارجمند شمس اردکانی، بستگان و تمامی بازماندگان معزز صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت واسعه الهی، مغفرت و علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم، صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.
امید است روح آن فقیده سعیده در جوار رحمت بیکران الهی و در کنار اولیای الهی، آرام گیرد.