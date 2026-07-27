در آستانه اربعین سیّد و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(علیه السلام) حماسه بزرگ اربعین، امسال با پژواک ندای «مثلی لا یبایع مثله» در جان‌ها طنین انداز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین حسینی ۱۴۰۵ آمده است:

*سفر زیارتی اربعین حسینی یک سفر خارجی محسوب می‌شود از هموطنان گرامی درخواست می‌شود لزوماً با در دست داشتن گذرنامه معتبر بین المللی یا زیارتی با مدت اعتبار حداقل ۶ ماه، به مرز‌های خروجی کشور مراجعه کنند.

*اتباع مجاز و مقیم کشور لزوماً با در دست داشتن سند مسافرتی خادم و صادره در سال جاری می‌توانند از مرز شلمچه در استان خوزستان به کشور عراق عزیمت کنند.

* برنامه‌های اجرایی و مدیریت مواکب از سوم مرداد ماه در تمام طول مسیر فعال خواهند بود. لطفاً با خادمان و مسئولین مستقر در مسیر که برای خدمت رسانی به زوار حضور دارند، همکاری کامل داشته باشید.

*دارو‌های شخصی و ضروری خود را (بویژه افراد دارای بیماری خاص) به مقدار کافی همراه داشته باشید.

* برای جلوگیری از خستگی مفرط از کفش مناسب و کوله پشتی استاندارد استفاده نموده و سبک سفر نمائید.

*سعی کنید در طول مسیر با توسل، دعا و تفکر از هیاهو‌ها فاصله گرفته و با یاد و خاطره آقای شهید و سایر شهدای گرانقدر ایران سرافراز، فرصت طلایی برای بازسازی معنوی خود فراهم آورید.

*برای ارائه راهنمایی در کلیه امور مربوط به سفر اربعین و دریافت انتقادات برای رفع نواقص احتمالی سرشماره‌های ۱۱۷ در ایران و ۱۲۸ در عراق، آماده پاسخگویی است.

* با توجه به شرایط فعلی به‌طور شایسته با دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی همکاری کامل داشته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را سریعاً به مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی کنید.

*با توجه به تجربیات سال‌های گذشته درخصوص عدم ثبت مهر ورود و خروج در کشور عراق و مشکلات ناشی از آن برای زائرین، خواهشمند است در هنگام عبور از مرز دقت کنید تا مأمور مرزی کشور عراق مهر ورود را در گذرنامه شما درج کند. عدم ثبت مهر در گذرنامه، به معنای ورود غیرقانونی به کشور عراق است.

*سفر اربعین یک سفر زیارتی و خارجی محسوب می‌شود لذا مستلزم رعایت برخی اصول با توجه به مقررات تردد مرزی است؛ بنابراین برای عزیمت به کشور عراق و شرکت در این مراسم بین‌المللی، باید براساس قوانین دو کشور اقدام به سفر کنید.

*در زمان مراجعه به شهر‌های مرزی، خودرو‌های خود را در پارکینگ‌های مجاز پارک کرده و از رها کردن خودرو‌ها در جاده و خیابان خودداری کنید.

* هزینه ۲۴ ساعت پارک خودرو در پارکینگ‌های شهر‌های مرزی حداکثر (۶۰) هزار تومان است و اخذ مبالغ بیشتر تخلف محسوب می‌شود. درصورت مشاهده تخلف مراتب را به شماره ۱۱۷ منعکس کنید.

*به یاد داشته باشید که مردم عراق میزبانان اصلی و دلسوز این حرکت هستند. با رعایت نظافت عمومی، احترام به آداب و رسوم محلی و قدردانی از موکب‌داران، جلوه‌ای زیبا از اخلاق حسینی را به نمایش بگذارید؛ و در طول سفر آخرین اخبار مرتبط با مراسم اربعین را از طریق مراجع رسمی علی الخصوص رادیو اربعین و کانال رسمی ستاد مرکزی اربعین در پیامه رسان‌های داخلی به آدرس: setadarbaeen_ir@ پیگیری کنید.