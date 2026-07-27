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نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: این آموزه نورانی، نقشه راهی ارزشمند برای جامعه اسلامی است و نشان میدهد که دو ویژگی «تخصص و مهارت» و «امانتداری و درستکاری» باید همواره در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ زیرا توسعه و پیشرفت جامعه بدون این دو اصل امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی در آستانه فرارسیدن ۱۶ مردادماه سالروز تشکیل جهاددانشگاهی افزود: انسان حرفهای باید علاوه بر برخورداری از دانش، مهارت، فناوری و توان حل مسئله، در انجام مسئولیتهای خود امانتدار، صادق، مسئولیتپذیر و دارای انگیزه الهی باشد؛ ویژگیهایی که زمینهساز اعتماد عمومی و پیشرفت پایدار کشور خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با اشاره به رسالت نهادهای انقلابی تأکید کرد: جهاددانشگاهی، جهاد سازندگی و تمامی مجموعههای خدمترسان کشور باید این دو اصل بنیادین یعنی «تخصص» و «تعهد» را محور فعالیتهای خود قرار دهند تا بتوانند در عرصههای علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی منشأ اثر باشند.
آیتالله دری نجفآبادی در ادامه با اشاره به آیات قرآن کریم، مدیریت حضرت یوسف(ع) در دوران قحطی مصر را نمونهای ماندگار از سپردن مسئولیت به افراد شایسته دانست و گفت: حضرت یوسف(ع) با معرفی خود به عنوان فردی «حفیظ» و «علیم»، دو ویژگی اساسی امانتداری و دانش را برای پذیرش مسئولیت برشمرد؛ مفاهیمی که با تعبیر «محترف امین» در کلام پیامبر اکرم(ص) همخوانی دارد. اداره صحیح امور جامعه، بهویژه در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی، نیازمند مدیرانی است که علاوه بر دانش، از حکمت، تدبیر، برنامهریزی، انضباط، مسئولیتپذیری و روحیه خدمت برخوردار باشند؛ مدیرانی که عاشق خدمت باشند، نه شیفته قدرت.
کلید حل مشکلات کشور، مدیران کارآمد و نیروهای متخصص هستند
امام جمعه اراک با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور با تکیه بر نیروهای توانمند و دلسوز قابل حل است، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسانهای کاردان، کارآمد، سختکوش، فداکار و ناصح نیازمندیم؛ افرادی که در پرتو آرمانهای انقلاب اسلامی، منشأ تحول، امیدآفرینی، فرهنگسازی و تمدنسازی باشند و با روحیه جهادی، مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کنند.
وی جهاددانشگاهی را یکی از نهادهای موفق و افتخارآفرین انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: این نهاد میتواند با اتکا بر ظرفیت نخبگان، پژوهشگران و جوانان مؤمن و متخصص، در عرصه تولید علم، فناوری و نوآوری، الگویی موفق برای سایر دستگاهها باشد و نقش مؤثری در تحقق اهداف کلان نظام ایفا کند.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، این سیاستها را راهبردیترین سند برای دستیابی به استقلال اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: اجرای دقیق این سیاستها باید به یک فرهنگ مدیریتی و برنامه عملیاتی در تمامی دستگاههای اجرایی تبدیل شود تا زمینه شکلگیری اقتصادی پویا، مقاوم، دانشبنیان، غیر وابسته و مبتنی بر تولید ملی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه علم و فناوری، تقویت زیرساختهای علمی و فنی، افزایش بهرهوری، تربیت نیروهای متخصص و خلاق، حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی، از مهمترین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی و عبور از مشکلات اقتصادی کشور است.
جهاددانشگاهی در خط مقدم حل مسائل کشور قرار گیرد
امام جمعه اراک با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی گستردهتر جهاددانشگاهی در حل مسائل اساسی کشور گفت: انتظار میرود این نهاد انقلابی با روحیه جهادی و استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی، در حوزههایی همچون صنعت خودرو، صنایع موتوری، پتروشیمی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع، صنایع دارویی، توسعه صادرات، تحول در کشاورزی، افزایش بهرهوری منابع آب، اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش وابستگی ارزی و ارتقای فناوریهای نوین، حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد.
وی افزود: افزایش بهرهوری در بخش آب، انرژی، سوخت و سایر حوزههای راهبردی، زمینه تحقق رشد اقتصادی، توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم میکند و جهاددانشگاهی میتواند در این مسیر نقش یک نهاد پیشرو و راهگشا را ایفا کند.
آیتالله دری نجفآبادی در پایان با آرزوی توفیق برای همه خدمتگزاران نظام اسلامی اظهار کرد: امیدواریم جهاددانشگاهی با بهرهگیری از توان نخبگان، پژوهشگران و جوانان مؤمن و انقلابی، همچنان چراغ راه علم، فناوری، نوآوری و خدمت به کشور باشد و با گامهای بلند و ماندگار، زمینه عزت، اقتدار، خودکفایی و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی را فراهم سازد.