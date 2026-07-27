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در آستانه چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، رئیس جهاددانشگاهی هنر با تشریح مهمترین برنامهها، دستاوردها و رویکردهای این واحد، بر لزوم نقشآفرینی هنر در حل مسائل کشور تاکید کرد و گفت: جهاددانشگاهی هنر تلاش کرده است با عبور از رویکرد صرفا رویدادمحور، هنر را به بخشی از راهحل مسائل ملی تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امین مختاری، رئیس جهاددانشگاهی هنر، در آستانه چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با اشاره به مهمترین اقدامات این واحد در یک سال گذشته اظهار کرد: در سالی که گذشت، تلاش کردیم جهتگیری جهاددانشگاهی هنر را از اجرای صرف برنامههای فرهنگی و هنری، به سمت نقشآفرینی هنر در حل مسائل واقعی کشور تغییر دهیم. اعتقاد ما این است که امروز کشور، بهویژه در حوزه هنر و فرهنگ، بیش از هر زمان دیگری به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند میان دانشگاه، هنر، صنعت و جامعه پیوند برقرار کنند؛ رویکردی که دقیقا منطبق بر ماموریتهای جهاددانشگاهی است.
وی افزود: در این مسیر، بازآرایی ساختارهای آموزشی و فرهنگی، توسعه همکاری با دانشگاه هنر و سایر دانشگاهها، تقویت ارتباط با دستگاههای اجرایی، طراحی برنامههای نوآورانه در حوزه صنایع خلاق، حمایت از تولیدات فرهنگی مسئلهمحور، توسعه فعالیتهای مستندسازی خلاقانه، استعدادیابی، عرصه بازیهای نوآورانه و همچنین گسترش همکاریهای بینالمللی از جمله مهمترین اقدامات ما بوده است.
مختاری ادامه داد: در کنار طراحی برنامههای جدید، احیای ظرفیتهای ارزشمند و هویتساز جهاددانشگاهی نیز برای ما اهمیت ویژهای داشته است. بر همین اساس، احیای رویدادهایی همچون جشنواره فن بیان و گویندگی و جشنواره خوشنویسی که سابقه ارزشمند و اثرگذاری در جهاددانشگاهی داشتهاند، اما در سالهای گذشته کمرنگ شده بودند، در دستور کار قرار گرفته است. باور داریم توسعه زمانی معنا پیدا میکند که در کنار خلق ظرفیتهای جدید، سرمایههای فرهنگی و نهادی گذشته نیز حفظ، بازآفرینی و تقویت شوند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این موارد، تلاش کردیم برند جهاددانشگاهی هنر را به عنوان نهادی پیشرو در آموزشهای مهارتمحور، پژوهشهای کاربردی و فعالیتهای فرهنگی اثرگذار بیش از گذشته تثبیت کنیم. مهمترین دستاورد ما تلاش برای ایجاد یک نگاه جدید است، نگاهی که هنر را بخشی از راهحل مسائل کشور میداند.
رئیس جهاددانشگاهی هنر درباره تعاملات این واحد با دستگاههای مختلف گفت: یکی از سیاستهای اصلی ما توسعه شبکه همکاریها بوده است. در دوره اخیر مدیریتی واحد هنر، همکاریهای متعددی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداریها، نهادهای فرهنگی، دانشگاهها، مراکز هنری و مجموعههای خصوصی شکل گرفته و تلاش کردهایم جهاددانشگاهی هنر نقش یک حلقه واسط میان این ظرفیتها را ایفا کند.
وی افزود: در عرصه بینالمللی نیز دیپلماسی فرهنگی یکی از مؤثرترین ابزارهای معرفی ایران و توسعه تعاملات علمی و هنری است. جهاددانشگاهی هنر تلاش میکند با استفاده از ظرفیت هنر ایرانی-اسلامی، بستری برای گفتوگوی فرهنگی میان ملتها ایجاد کند. توسعه همکاری با دانشگاهها و مراکز هنری کشورهای مختلف، برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای مشترک، حضور در جشنوارههای بینالمللی، تبادل تجربه میان هنرمندان ایرانی و خارجی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری ایران، از جمله برنامههایی است که با جدیت دنبال میکنیم.
مختاری تصریح کرد: راهبرد ما این است که جهاددانشگاهی هنر علاوه بر ایفای نقش در مرجعیت علمی و فرهنگی حوزه هنر، به یکی از پیشگامان دیپلماسی هنری کشور تبدیل شود و با بهرهگیری از ظرفیت هنر ملی، تصویری واقعی، عمیق و انسانی از فرهنگ و تمدن ایران در عرصه بینالمللی ارائه کند. این مسیر را طی دو سال اخیر با جدیت دنبال کردهایم و خوشبختانه امروز نتایج و آثار آن در توسعه تعاملات بینالمللی جهاددانشگاهی هنر قابل مشاهده است.
امین مختاری رئیس جهاددانشگاهی هنر با اشاره به نقش هنر در شرایط حساس کشور اظهار کرد: در مقاطع حساس، هنر میتواند نقش بیبدیلی در حفظ انسجام اجتماعی، امیدآفرینی و تقویت هویت ملی ایفا کند. در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز تلاش کردیم ظرفیتهای هنری را در خدمت روایت صحیح، تقویت روحیه اجتماعی، افزایش تابآوری و حفظ سرمایه فرهنگی کشور قرار دهیم.
وی ادامه داد: تولید و انتشار آثار فرهنگی و رسانهای، حمایت از هنرمندان، مشارکت در برنامههای فرهنگی، استفاده از ظرفیت مستندسازی، روایتهای هنری و گفتوگوهای فرهنگی بخشی از اقدامات این دوره بود که به عنوان نمونه میتوان به طرحهای «راوی وطن»، «تصویر وطن» و «روایت وداع» اشاره کرد.
مختاری با تاکید بر ضرورت توجه به فناوریهای نوین گفت: امروز فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، واقعیت افزوده، بازیهای آموزشی، رسانههای تعاملی و اقتصاد دیجیتال آینده هنر را شکل میدهند. اگر نهادهای علمی وارد این عرصه نشوند، فاصله میان دانشگاه و تحولات جهانی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: به همین دلیل توسعه آموزشهای نوین، حمایت از پژوهشهای کاربردی، تقویت مرکز نوآوری بازیهای فکری، ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنایع خلاق، شناسایی استعدادهای جوان و حرکت به سمت آموزشهای بینرشتهای در دستور کار ما قرار گرفته است.
رئیس جهاددانشگاهی هنر تاکید کرد: هدف ما تربیت نسلی از هنرمندان و پژوهشگرانی است که علاوه بر توانایی هنری، قدرت خلق فناوری، کسبوکار و ارزش اقتصادی نیز داشته باشند.
مختاری درباره برنامههای سال جاری واحد هنر اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ را سال تثبیت و توسعه برنامههای تحولگرا میدانیم. توسعه آموزشهای مهارتی در بستر مجازی و حضوری، گسترش فعالیتهای پژوهشی، تقویت اقتصاد فرهنگ، برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی، حمایت از نوآوری در صنایع خلاق و ارتقای جایگاه برند جهاددانشگاهی هنر از مهمترین برنامههای پیشرو است.
وی افزود: در دوره فعلی مدیریت واحد هنر در تلاش هستیم بیش از گذشته زیرساختهای پایدار ایجاد شود؛ به گونهای که حتی با تغییر مدیران نیز مسیر رشد مجموعه متوقف نشود. نگاه ما این است که مدیریت واحد هنر باید مبتنی بر نهادسازی، نظامسازی و توانمندسازی سرمایه انسانی باشد.
رئیس جهاددانشگاهی هنر با اشاره به مهمترین چالشهای این حوزه گفت: حوزه هنر با چالشهایی مانند محدودیت منابع مالی، فاصله میان دانشگاه و بازار کار، ضعف سرمایهگذاری در صنایع خلاق، مهاجرت نیروهای متخصص و سرعت بالای تحولات فناوری روبهرو است و علاوه بر این، عدم توجه متناسب به جایگاه راهبردی هنر و فرهنگ در برخی سطوح تصمیمگیری این مشکلات را تشدید میکند.
وی ادامه داد: برای عبور از این شرایط باید نگاه هزینهای به فرهنگ و هنر به نگاه سرمایهگذاری تغییر کند و هنر به عنوان یک اولویت توسعهای مورد توجه قرار گیرد. همچنین تقویت همکاریهای بینبخشی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، توسعه اقتصاد فرهنگ و اصلاح نظام آموزشهای مهارتی میتواند بخش مهمی از این مشکلات را برطرف کند.
مختاری درباره رویکرد مسئلهمحور جهاددانشگاهی هنر نیز گفت: در آموزش، مهارتآموزی را تقویت کردهایم، در پژوهش، پروژههای کاربردی را در اولویت قرار دادهایم، در فرهنگ، به سمت تولید آثار اثرگذار اجتماعی حرکت کردهایم و در حوزه نوآوری نیز تلاش کردهایم ظرفیت هنر را در حل مسائل حوزه آموزش، هویت، سلامت، محیط زیست، فناوری و اقتصاد به کار بگیریم.
رئیس جهاددانشگاهی هنر با تاکید بر اهمیت اقتصاد فرهنگ اظهار کرد: اقتصاد فرهنگ یکی از ارکان توسعه آینده کشور است و هنر زمانی میتواند پایدار بماند که امکان خلق ارزش اقتصادی نیز داشته باشد.
وی افزود: به همین دلیل حمایت از کارآفرینی هنری، تقویت بازار محصولات فرهنگی و حمایت از ایدههای خلاق از اولویتهای جهاددانشگاهی هنر است. هدف ما این است که هنرمندان جوان علاوه بر خلق اثر هنری، بتوانند کسبوکارهای فرهنگی موفق و پایدار نیز ایجاد کنند.
رئیس جهاددانشگاهی هنر در پایان، با تبریک فرارسیدن چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، اظهار کرد: جهاددانشگاهی طی بیش از چهار دهه فعالیت، ثابت کرده است هر زمان که بر سه اصل دانش، تعهد و نوآوری تکیه کرده، توانسته در مقاطع حساس کشور نقشآفرین باشد و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری کشور به چنین نهادی نیاز دارد.
وی افزود: با وجود همه محدودیتها و دشواریهای پیش رو، این روزها آینده جهاددانشگاهی را روشنتر از همیشه میبینم. سرمایه انسانی کمنظیر، تجربه انباشته، اعتماد ملی و انعطاف این نهاد، ظرفیتهایی است که میتواند جهاددانشگاهی را به یکی از مؤثرترین بازیگران حل مسائل کشور و از ارکان مهم حکمرانی علمی، فرهنگی و نوآوری در دهههای آینده تبدیل کند.
مختاری در پایان تاکید کرد: خانواده بزرگ جهاددانشگاهی، دانشگاهیان، هنرمندان و پژوهشگران با حفظ روحیه امید، مسئولیتپذیری و همکاری میتوانند این مسیر را با قدرت ادامه دهند. سرمایه اصلی جهاددانشگاهی انسانهایی هستند که همواره در سختترین شرایط، امید را به عمل، و اندیشه را به راهحل تبدیل کردهاند.