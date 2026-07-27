دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راهی عملیاتی برای حمایت از صنایع راهبردی، رفع موانع تولید، رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی و بازنگری در سیاست‌های صادراتی را خواستار شد.





دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران بر ضرورت تدوین یک نقشه راه عملیاتی برای حمایت از صنایع راهبردی کشور تأکید کرد و گفت: این اقدام می‌تواند زمینه پیگیری مؤثر مطالبات بخش تولید و صنعت را فراهم کند. به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای حمیدرضا غزنوی امروز در نشست کارآفرینان با سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امنیت سرمایه‌گذاری و موضوع تسهیل در صادرات مهمترین مطالبه تولید کنندگان و کارآفرینان است که در شرایط فعلی کشور نیازمند پیگیری است.دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران بر ضرورت تدوین یک نقشه راه عملیاتی برای حمایت از صنایع راهبردی کشور تأکید کرد و گفت: این اقدام می‌تواند زمینه پیگیری مؤثر مطالبات بخش تولید و صنعت را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش کلیدی کارآفرینان در تأمین نیاز بازار افزود: بخش خصوصی امروز بار اصلی تولید و تأمین کالا در صنایعی همچون خودرو، لوازم خانگی، مواد غذایی، فولاد و پتروشیمی را بر عهده دارد و در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به حمایت‌های منسجم و هدفمند نیازمند است.

غزنوی با بیان اینکه انجمن کارآفرینان ایران به‌طور مستمر اجرای مصوبات نشست‌های مشترک با دولت را پیگیری می‌کند، گفت: هدف این انجمن آن است که مطالبات انباشته بخش خصوصی به جای گرفتار شدن در روند‌های اداری، از طریق بسته‌های تخصصی سیاست‌گذاری بررسی و حل‌وفصل شود.

دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به سهم قابل توجه کارآفرینان در ایجاد اشتغال کشور، رسیدگی به مسائل واحد‌های تولیدی را ضروری دانست و گفت: تأمین مواد اولیه، رفع مشکلات حقوقی بنگاه‌های بزرگ و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی صادرات را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: انجمن کارآفرینان ایران آمادگی دارد با بهره‌گیری از توان کارشناسان خود، به‌عنوان بازوی مشورتی دولت در بازنگری و اصلاح سیاست‌های صادراتی همکاری کند.

غزنوی در پایان بر تشکیل کارگروه‌های دائمی برای بررسی و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش تولید باید با اتخاذ رویکردی حمایت‌گرانه، موانع قانونی پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کند تا زمینه تحقق رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور فراهم شود.