دبیرکل انجمن کارآفرینان عنوان کرد؛
ضرورت تدوین نقشه راه عملیاتی برای حمایت از صنایع راهبردی
دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راهی عملیاتی برای حمایت از صنایع راهبردی، رفع موانع تولید، رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی و بازنگری در سیاستهای صادراتی را خواستار شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای حمیدرضا غزنوی امروز در نشست کارآفرینان با سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امنیت سرمایهگذاری و موضوع تسهیل در صادرات مهمترین مطالبه تولید کنندگان و کارآفرینان است که در شرایط فعلی کشور نیازمند پیگیری است.
دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران بر ضرورت تدوین یک نقشه راه عملیاتی برای حمایت از صنایع راهبردی کشور تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند زمینه پیگیری مؤثر مطالبات بخش تولید و صنعت را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش کلیدی کارآفرینان در تأمین نیاز بازار افزود: بخش خصوصی امروز بار اصلی تولید و تأمین کالا در صنایعی همچون خودرو، لوازم خانگی، مواد غذایی، فولاد و پتروشیمی را بر عهده دارد و در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به حمایتهای منسجم و هدفمند نیازمند است.
غزنوی با بیان اینکه انجمن کارآفرینان ایران بهطور مستمر اجرای مصوبات نشستهای مشترک با دولت را پیگیری میکند، گفت: هدف این انجمن آن است که مطالبات انباشته بخش خصوصی به جای گرفتار شدن در روندهای اداری، از طریق بستههای تخصصی سیاستگذاری بررسی و حلوفصل شود.
دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به سهم قابل توجه کارآفرینان در ایجاد اشتغال کشور، رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی را ضروری دانست و گفت: تأمین مواد اولیه، رفع مشکلات حقوقی بنگاههای بزرگ و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی صادرات را یکی از مهمترین اولویتهای راهبردی اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: انجمن کارآفرینان ایران آمادگی دارد با بهرهگیری از توان کارشناسان خود، بهعنوان بازوی مشورتی دولت در بازنگری و اصلاح سیاستهای صادراتی همکاری کند.
غزنوی در پایان بر تشکیل کارگروههای دائمی برای بررسی و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی بخش تولید باید با اتخاذ رویکردی حمایتگرانه، موانع قانونی پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کند تا زمینه تحقق رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور فراهم شود.