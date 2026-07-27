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هاکی بازان استان سمنان که در قالب تیم ملی ایران در مسابقات هاکی پنج نفره آسیا درخشیدند ، به وطن بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم ملی هاکی پنج نفره پسران زیر ۱۸ سال ایران برای نخستینبار در ۵۴ سال اخیر عنوان قهرمانی مسابقات هاکی چمنی آسیا را کسب کردند و با نمایشی مقتدرانه، سهمیه حضور در رقابتهای جام جهانی را نیز به دست آورد.
تیم ملی هاکی پنج نفره دختران زیر ۱۸ سال ایران هم با کسب عنوان چهارم رقابتهای قهرمانی آسیا در مسقط عمان، برای نخستینبار در تاریخ هاکی بانوان ایران ، در فهرست چهار تیم برتر آسیا قرار گرفت .
نمایندگان استان سمنان در این رقابتها عبارت بودند از: اشکان ذوالفقار خانیان ، امیر فاضل تبیانیان به عنوان بازیکن تیم ملی پسران با سرمربی گری محمدعلی ملکاحمدی و ستاره و سوگند عابدینیفر و یگانه نجفی به عنوان بازیکنان تیم ملی دختران
درخشش ستاره عابدینی در طول مسابقات مورد توجه مسئولان برگزاری قرار گرفت و وی با ارائه نمایشهای فنی و تأثیرگذار، در دو دیدار به عنوان برترین بازیکن زمین (Player of the Match) انتخاب شد
مسئولان ورزشی استان سمنان از تیم ملی هاکی دختران و پسران زیر ۱۸ سال جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه بینالمللی امام خمینی استقبال کردند .