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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از دسترسی بیش از ۲ و نیم میلیون مشترک به وضعیت شبکه برق محل خود از طریق سامانههای یکپارچه اطلاعرسانی هوشمند طی هفته گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ هزار پیامک به مدیران ساختمانها ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، «کامبیز ناظریان» با اشاره به توسعه سامانههای یکپارچه اطلاعرسانی هوشمند شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: تمامی مشترکان شهر تهران از وضعیت شبکه برق محل خود مطلع خواهند شد و طی هفته گذشته بیش از ۲ ونیم میلیون مشترک از طریق سامانه برق من، بازوی بله، تماس با سامانه ۱۲۱ و همچنین مراجعه به سامانه هوشمند سایت شرکت و درخواست از کد دستوری USSD با سر شماره *۵۰۰*۱۲۱# و ارسال بالغ بر ۵۰۰ هزار پیامک به مدیران ساختمان از وضعیت شبکه برق محل زندگی خود مطلع شدند.
وی با بیان اینکه قابلیت اطلاعرسانی به مشترکان بهصورت شبانهروزی و از طریق درگاههای مختلف وجود دارد، افزود: این شرکت علاوه بر اطلاعرسانی برنامههای مدیریت بار، از طریق سیستم پیامکی نیز نسبت به اطلاعرسانی حوادث و اتفاقات شبکه برق اقدام میکند تا مشترکان در کوتاهترین زمان ممکن از آخرین وضعیت شبکه محل خود مطلع شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تأکید بر اینکه عمده اطلاعرسانیها بر اساس شماره یکتای شناسه قبض انجام میشود، گفت: این شرکت هیچگونه جدول خاموشی منتشر نمیکند و مشترکان میتوانند با ثبت و اصلاح اطلاعات مربوط به شناسه قبض خود، اطلاعرسانیهای دقیق را از طریق درگاههای رسمی دریافت کنند و همچنین در صورت مشاهده هرگونه مغایرت میان برنامه اعلامی و وضعیت شبکه، شهروندان میتوانند موضوع را از طریق سامانه فوریتهای برق ۱۲۱ پیگیری کنند.