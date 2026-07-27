مدرسه سعادت بوشهر؛ اولین مدرسه نوین در جنوب ایران

مدرسه سعادت در سال ۱۲۷۸، در دوران قاجار به سبک نوین آموزشی تاسیس شد و از نظر تاریخی، مادر مدارس جنوب ایران محسوب می‌شود.