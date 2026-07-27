مدرسه سعادت بوشهر؛ اولین مدرسه نوین در جنوب ایران
مدرسه سعادت در سال ۱۲۷۸، در دوران قاجار به سبک نوین آموزشی تاسیس شد و از نظر تاریخی، مادر مدارس جنوب ایران محسوب میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدرسه تاریخی سعادت، فقط یک بنای قدیمی نیست؛ بخشی از هویت بوشهر است. مدرسهای که بیش از یک قرن پیش، چراغ آموزش نوین را در جنوب ایران روشن کرد و بعدها به «مادر مدارس جنوب ایران» شهرت یافت.
اسفند سال ۱۲۷۸ خورشیدی، در روزگاری که مکتبخانهها هنوز شیوه رایج آموزش بودند، مدرسه سعادت در بوشهر پایهگذاری شد؛ اما برخلاف بسیاری از نقاط کشور، مردم این شهر با آغوش باز از این مدرسه استقبال کردند.
محمدحسین و عبدالکریم سعادت، دو برادری بودند که سنگبنای این مدرسه را گذاشتند.
سعادت از همان سالهای نخست به الگویی برای مدارس نوین جنوب ایران تبدیل شد؛ مدرسهای که در دامان خود، نسلهای بسیاری از فرهیختگان، مدیران، اندیشمندان و چهرههای اثرگذار را پرورش داد و نامش را در تاریخ آموزش این سرزمین ماندگار کرد.
امروز، در کنار ساختمان تاریخی که با عنوان «مجموعه تاریخی فرهنگی سعادت» حفظ شده، بخش جدید مدرسه نیز همچنان میزبان دانشآموزانی است که در همان سرزمین علم و دانایی، مسیر آینده خود را آغاز میکنند؛ پیوندی میان گذشته پرافتخار و آیندهای که همچنان در کلاسهای سعادت جریان دارد.
با این همه، جای یک موزه یا گنجینه دائمی برای نگهداری و نمایش اسناد، تصاویر و یادگارهای این مدرسه تاریخی هنوز خالی است؛ میراثی ارزشمند که میتواند روایتگر بخشی از تاریخ آموزش نوین ایران برای نسلهای آینده باشد.
مدرسه سعادت به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.