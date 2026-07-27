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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست امروز کمیسیون کشاورزی مجلس، با تأکید بر لزوم تحول در نظام آموزشی این حوزه، گفت: دغدغه اصلی ارتباط آموزش با مهارت و کاربرد است و با وجود محدودیتهای مالی، به دنبال انجام اصلاحات اساسی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست که در کمیسیون کشاورزی مجلس و با حضور جمعی از اساتید دانشگاه کشاورزی برگزار شد، موضوع دانشبنیان کردن بخش کشاورزی و نقش دانشگاهها در این مسیر بحث و بررسی شد.
عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این نشست با اشاره به عقبماندگی در حوزه دانشبنیان کشاورزی، امنیت غذایی را یکی از مهمترین اولویتهای کشور دانست و بر لزوم فضاسازی برای ورود جدی به این عرصه تأکید کرد. وی با بیان اینکه بخش خصوصی کشاورزی با ۴ میلیون بهرهبردار، بازدهی ۳ برابری در مقایسه با صنعت دارد، خواستار بهرهگیری از تمامی ظرفیتها برای رفع مشکلات این بخش شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه و ظرفیتهای قانونی آن برای دانشبنیان کردن کشاورزی، خطاب به وزیر علوم پرسید: تاکنون چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟ وی با انتقاد از وضعیت فعلی دانشکدههای کشاورزی، تأکید کرد: دانشکدهها باید مسئلهمحور شده و تحقیقات به محصول و ثروت تبدیل شود.
عسگری با طرح یک پیشنهاد کلیدی، گفت: ترفیع و جایگاه استاد دانشگاه باید بر اساس حل مسئله باشد، نه صرفاً بر اساس تعداد مقالات. به گفته وی، مراحل استادیاری و دانشیاری باید بر اساس خروجی و تأثیرگذاری اساتید در حل مسائل کشور تعیین شود تا وزارت علوم بتواند ظرفیتهای بالقوه موجود را بالفعل کند.
وی با اشاره به وجود ۲۵۰ هزار فارغالتحصیل بخش کشاورزی در کشور، بر لزوم بهرهمندی حداکثری از این ظرفیت عظیم برای رونق تولید و امنیت غذایی تأکید کرد.