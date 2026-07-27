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مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران از تداوم برگزاری اجتماعات شبانه مردمی با محوریت نهاد امامت جمعه در میادین و قرارگاههای همیشگی مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین فتاحی در حاشیه آیین تکریم و معارفه امام جمعه بخش بوستان شهرستان بهارستان گفت: نهاد امامت جمعه پیرو سیاستهای مقام معظم رهبری است و تا زمان ابلاغ دستور جدید از سوی معظمله، روند برگزاری اجتماعات شبانه با همان شیوه و روال گذشته ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر نقش نهاد امامت جمعه در ایجاد همبستگی اجتماعی و ارتباط مستمر با مردم، بر استمرار این اجتماعات در چارچوب سیاستهای ابلاغی تأکید کرد.
همچنین در پایان آیین تکریم و معارفه امام جمعه بخش بوستان و همزمان با پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولان و حاضران با حضور در امامزاده حسن (ع) بخش بوستان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، مزار مطهر آنان را گلباران کردند.