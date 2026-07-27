ارائه خدمات رایگان سلامت به بیش از هزار نفر در اردوی جهادی تلخاب
بیش از هزار نفر از مردم شهر تلخاب و روستاهای تابعه شهرستان فراهان در قالب اردوی جهادی سلامت، از خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، بیناییسنجی، شنواییسنجی و مشاورهای بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در قالب اردوی جهادی سلامت در شهر تلخاب و روستاهای تابعه، بیش از هزار نفر از مردم منطقه از خدمات رایگان پزشکی و مراقبتی بهرهمند شدند.
در این اردوی جهادی، خدماتی از جمله ویزیت پزشک، بیناییسنجی، شنواییسنجی، معاینات مامایی، مشاوره تغذیه و خدمات دندانپزشکی به جمعیت هدف ارائه شد.
مجری بنیاد علوی استان مرکزی گفت: پیشبینی میشود در این طرح بیش از ۷۰۰ نفر از خدمات ویزیت رایگان بهرهمند شوند و برای ۴۰۰ نفر نیز عینک رایگان تأمین شود.
وی افزود: همچنین بیش از ۲۰۰ نفر از اهالی شهر تلخاب و روستاهای اطراف، خدمات دندانپزشکی رایگان دریافت خواهند کرد.
در حاشیه برگزاری این اردوی جهادی، فرماندار شهرستان فراهان به همراه جمعی از مسئولان محلی در محل استقرار گروههای جهادی حضور یافت و ضمن قدردانی از تلاش جهادگران، بر ضرورت فراهمسازی زیرساختها و تمهیدات لازم برای استمرار و گسترش حضور گروههای جهادی در حوزه سلامت شهرستان تأکید کرد.
این اردوی جهادی با هدف دسترسی آسانتر مردم مناطق کمبرخوردار به خدمات تخصصی سلامت و کاهش محرومیتهای درمانی برگزار شد.