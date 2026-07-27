مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان از فعالیت‌های کانون‌های مساجد استان در مسیر پیاده‌روی اربعین، هم در مرزی داخل کشور و هم در مسیر‌های منتهی به عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود میرزاپور، با اشاره به جایگاه ویژه کانون‌های مساجد در فعالیت‌های مردمی، اظهار کرد: امسال نیز همچون سال‌های گذشته، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان با روحیه‌ای جهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، حضور فعالی در مسیر پیاده‌روی اربعین دارند.

وی افزود: کانون‌های مساجد استان با اتکا به نیروی مردمی و جهادی، علاوه بر استقرار و خدمت‌رسانی در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه، حضور پررنگ و مؤثری در خاک عراق دارند و به زائران اباعبدالله الحسین (ع) خدمت می‌کنند.

میرزاپور تصریح کرد: علاوه بر خدمت‌رسانی در مرز، بسیاری از کانون‌های مساجد در سطح شهرستان‌های استان نیز با برپایی مراسم‌های سوگواری و اطعام، فضای استان را به سوی حال و هوای اربعینی هدایت کرده‌اند که این فعالیت‌ها تا پایان مراسم اربعین با قوت ادامه خواهد داشت.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان، ادامه داد: تلاش ما بر این بوده که پیوند میان کانون‌های مساجد استان با زائران پیاده‌روی اربعین، نه تنها در مرز‌های ورودی و شهرها، بلکه تا رسیدن زوار به مقاصد معنوی نجف و کربلا استمرار یابد؛ این حضور در خاک عراق، نمادی از هم‌افزایی امت اسلامی و گسترش شبکه فعالیت‌های فرهنگی مسجدمحور در بزرگترین تجمع معنوی جهان است.

وی گفت: عمده فعالیت‌های کانون‌های مساجد در این ایام، در بخش‌های خدمات رفاهی و برنامه‌های ترویجی و فرهنگی و با هدف پشتیبانی فرهنگی از زائران انجام می‌شود که از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به برپایی نماز‌های جماعت، پاسخگویی به شبهات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری نظیر برگزاری آیین‌های سوگواری، تعزیه‌خوانی، ارائه خدمات اسکان و پذیرایی و فعالیت‌های ویژه کودک و نوجوان به زائران حسینی با هدف ترویج فرهنگ حسینی اشاره کرد.

میرزاپور در پایان از تمامی فعالان کانون‌های مساجد استان که با ایثار و صرف هزینه در این مسیر گام برداشته‌اند، تقدیر کرد.