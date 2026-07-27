پیاده‌روی اربعین، جلوه‌ای از عشق و ارادت به سید و سالار شهیدان است، سفری که با رعایت چند نکته ساده بهداشتی، می‌تواند با سلامتی و خاطره‌ای شیرین برای میلیون‌ها زائر همراه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مسیر، مهم‌ترین توصیه کارشناسان، پیشگیری از بیماری‌های گوارشی و گرمازدگی است.

استفاده از آب بسته‌بندی و سالم، همراه داشتن بطری یا لیوان شخصی و پرهیز از نوشیدن آب از منابع نامطمئن، می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی را کاهش دهد.

همچنین زائران باید از غذا‌های نیم‌پز یا نگهداری‌شده در شرایط غیربهداشتی خودداری کنند.

استفاده منظم از صابون قبل از غذا خوردن هم در پیشگیری از بیماری‌های گوارشی بسیار مؤثر است.