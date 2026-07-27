گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت پنجم مرداد در اراک

همزمان با پنجم مرداد، روز مقاومت استان مرکزی، جمعی از مسئولان دستگاه‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های کارگری با حضور در گلزار شهدای اراک، قبور مطهر شهدا را گلباران و با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کردند.