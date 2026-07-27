گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت پنجم مرداد در اراک
همزمان با پنجم مرداد، روز مقاومت استان مرکزی، جمعی از مسئولان دستگاههای تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکلهای کارگری با حضور در گلزار شهدای اراک، قبور مطهر شهدا را گلباران و با آرمانهای والای شهیدان تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با پنجم مرداد، جمعی از مسئولان دستگاههای تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران و اعضای تشکلهای کارگری با حضور در گلزار شهدای اراک، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، قبور مطهر شهدا را گلباران کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام و ایثارگران دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند و با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.