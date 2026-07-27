آیین گرامیداشت پنجاه و چهارمین سالگرد رحلت حسین ملک، بزرگترین واقف ایران در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در حاشیه این مراسم گفت: نام زنده یاد ملک با فرهنگ، نیک‌اندیشی و وقف در ایران پیوند خورده است. موقوفات ملک بر پایه نیت واقف، در حوزه‌های نشر فرهنگ، آموزش، بهداشت و درمان تعریف شده و درآمد آنها به مراکز درمانی و فرهنگی اختصاص می‌یابد.

احد فرامرز قراملکی افزود: این شخصیت بزرگ در ۱۰۱ سال عمر پربرکت خود، بخش قابل توجهی از دارایی‌ها، اراضی، کتاب‌ها و اشیای تاریخی ارزشمندش را در مسیر اعتلای فرهنگ، آموزش، بهداشت و خدمت عمومی وقف کرد و میراثی ماندگار برای جامعه ایرانی بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: موقوفات زنده یاد ملک از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۴۰ در هفت مرحله اهدا شده است.

مدیر عامل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی گفت: مرحوم ملک معتقد بود که قبل از هر چیز باید سواد فرهنگی کشور را بالا برد، لذا از او به جز ۲ باغ ملی و وکیل آباد در مشهد، وقف‌های بی شماری در خراسان و تهران برجای مانده که بیشتر آن‌ها وقف فرهنگی است و همین ویژگی هم موقوفات حاج حسین ملک را خاص کرده است.

زنده یاد حسین ملک، دهم خردادماه سال ۱۲۵۰ شمسی متولد شد و چهارم مردادماه سال ۱۳۵۱ شمسی بر اثر سکته قلبی در خانه پدری خود در تهران دار فانی را وداع گفت.

پیکر آن مرحوم پس از انتقال به مشهد، در غرفه شرقی رواق دارالحفاظ و در جوار بارگاه منور امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.