به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد طهماسبی شاه‌منصوری اظهار کرد: با اعلام وقوع آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده شیمبار، تیم‌های واکنش سریع یگان حفاظت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و با وجود شرایط سخت، کوهستانی و صعب‌العبور منطقه، موفق شدند از گسترش حریق در جنگل‌های ارزشمند بلوط جلوگیری کرده و عملیات مهار و خنک‌سازی را به طور کامل به پایان برسانند.

وی افزود: از ابتدای هفته گذشته تاکنون، پنج فقره آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت شهرستان اندیکا رخ داده است که سه مورد آن در منطقه حفاظت‌شده شیمبار، یک مورد در منطقه تاراز و یک مورد نیز در عرصه‌های مرتعی شهرستان به وقوع پیوسته است.

طهماسبی شاه منصوری با اشاره به وسعت خسارات این حریق‌ها گفت: در مجموع ۷۷ هکتار از عرصه‌های طبیعی دچار آتش‌سوزی شده که به ترتیب شامل ۴۰، ۳۰، پنج، یک و یک هکتار بوده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا ادامه داد: از این میزان سه حریق در پوشش‌های جنگلی که عمدتا جنگل‌های بلوط، یک مورد در پوشش مرتعی و یک مورد نیز در عرصه‌های گون منطقه تاراز رخ داده است.

۲ مظنون شناسایی شدند

طهماسبی شاه‌منصوری ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده برای یکی از آتش‌سوزی‌های منطقه حفاظت‌شده شیمبار یک مظنون شناسایی شده که بر اساس شواهد اولیه، وقوع حریق ناشی از اختلافات محلی بوده و موضوع از طریق مراجع قانونی در دست پیگیری است، همچنین در آتش‌سوزی منطقه تاراز نیز یک مظنون شناسایی شده و پرونده قضایی برای وی تشکیل شده است.

وی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان، نیرو‌های امدادی، دستگاه‌های همکار و مشارکت ارزشمند جوامع محلی در مهار آتش، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت و گزارش سریع هرگونه دود یا آتش‌سوزی به یگان حفاظت محیط زیست، در صیانت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی استان مشارکت فعال داشته باشند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا تاکید کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و احتمال وقوع آتش‌سوزی در فصل گرم سال، حفاظت از منابع طبیعی و زیست‌بوم‌های ارزشمند نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همگانی است.

براساس این گزارش، شهرستان اندیکا با سه بخش مرکزی، چلو و آبژدان در شمال شرق خوزستان قرار دارد.

در این شهرستان حدود ۱۵۰ هزار هکتار جنگل وجود دارد که ۹۰ درصد آن درختان بلوط و گونه‌های درختی دیگر حدود ۱۰ درصد از این جنگل‌ها را تشکیل می‌دهند.

هر ساله با شروع فصل گرما آتش سوزی در نقاط مختلف جنگل‌های این شهرستان گزارش می‌شود.