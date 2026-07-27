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مردم ولایتمدار قزوین با حضور در میدانهای شهر، پیام صریح ایستادگی در برابر تهدیدات آمریکایی را صادر کردند؛ پیامی که نشان داد هیچ قدرتی نمیتواند اراده این ملت را در مسیر حفظ حاکمیت ملی فلج کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مردم غیرتمند قزوین با حضور گسترده و پرشور خود در میدانهای شهر، پیام صریح ایستادگی در برابر تهدیدات آمریکایی را صادر کردند؛ پیامی که نشان داد هیچ قدرتی نمیتواند اراده این ملت را در مسیر حفظ حاکمیت ملی فلج کند.
هر شب، چراغهای میدانهای قزوین با صدای فریاد حق روشن میشود. حضور مردم در خیابانها، تکرار حماسه ایستادگی است؛ همان ایستادگی که در مقابل ابهت پوشالی دشمن آمریکایی، سدی نفوذناپذیر ساخت و ثابت کرد که اراده ملت، فراتر از هرگونه تهدید و نمایش قدرتِ دروغین است.