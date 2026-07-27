مأموران منطقه برق شهرستان قدس با همکاری پلیس امنیت، در عملیاتی که بر اثر گزارش مردمی ترتیب یافت، موفق به شناسایی و جمع‌آوری سه دستگاه ماینر فعال از یک منزل مسکونی شدند. این اقدام در راستای جلوگیری از اختلال در شبکه توزیع برق منطقه صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره اطلاع رسانی منطقه برق شهرستان قدس اعلام کرد: در ادامه اجرای طرح‌های مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز و با هدف حفظ پایداری شبکه توزیع برق، مأموران منطقه برق شهرستان قدس با دریافت گزارش مردمی و با همراهی پلیس امنیت، از یک منزل مسکونی بازرسی کردند.

در این عملیات، سه دستگاه ماینر فعال که به‌صورت غیرمجاز در حال استخراج رمز ارز بودند، شناسایی، جمع‌آوری و ضبط شدند و همچنین برای متخلف پرونده تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.