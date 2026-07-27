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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران از اعزام ۵ هزار و ۷۵ مسافر در قالب ۲۷۴ سفر به مقصد مرزهای اربعینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محسن محمدنژاد گفت: همزمان با آغاز موج اعزام زائران اربعین حسینی، ناوگان حملونقل عمومی استان با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل، عملیات انتقال زائران را با نظم و آرامش در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: تاکنون ۵ هزار و ۷۵ نفر از عاشقان و دلدادگان حضرت سیدالشهدا (ع) در قالب ۲۷۴ سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی استان به سمت مرزهای خروجی کشور اعزام شدهاند و این روند تا پایان ایام اعزام با تمام توان ادامه خواهد داشت.
اوبا بیان اینکه خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای خانواده بزرگ راهداری و حملونقل جادهای است، ادامه داد: رانندگان، شرکتهای حملونقل، عوامل فنی و نیروهای اجرایی با روحیهای جهادی و عاشقانه در تلاش هستند تا زائران سفری ایمن، آرام و خاطرهانگیز را تجربه کنند.
محمدنژاد گفت: تمامی ناوگان اعزامی پیش از حرکت از نظر فنی مورد کنترل و بازدید قرار گرفته و نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان و رانندگان در طول مسیر انجام میشود تا کوچکترین خللی در روند خدمترسانی ایجاد نشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران با قدردانی از همراهی رانندگان، شرکتهای حملونقل، دستگاههای اجرایی و نیروهای انتظامی و امدادی گفت: همدلی و همکاری همه دستگاهها، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی را فراهم کرده و این همافزایی سرمایهای ارزشمند برای خدمت به مردم است.